El PP registra preguntas en el Congreso por el motín del 6 de febrero en la prisión de Melilla

Fachada del Centro Penitenciario de Melilla. Imagen de archivo. - ASOCIACIÓN PROFESIONAL FUNCIONARIOS DE PRISIONES

MELILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del Partido Popular (PP) por Melilla, Sofía Acedo, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados para exigir explicaciones al Ministerio del Interior por el motín protagonizado el pasado 6 de febrero por un grupo de internos en el Centro Penitenciario de Melilla.

Acedo ha considerado que los hechos, denunciados por los sindicatos de trabajadores por su "extrema gravedad", "merecen una explicación detallada y no pueden pasar sin pena ni gloria". Por ello, ha solicitado también explicaciones a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma.

La 'popular' ha señalado que, según la información trasladada por las organizaciones sindicales, los acontecimientos distan de la versión oficial inicial, que los calificó como "un incidente puntual y sin gravedad". En este sentido, ha detallado que los representantes de los trabajadores denuncian que se produjo "una situación de alta conflictividad durante varias horas", con amenazas graves a funcionarios, daños materiales, sabotajes en instalaciones, inundaciones provocadas y un clima de pérdida de control que habría puesto en riesgo la integridad física y psicológica del personal.

Ante esta aparente contradicción, la parlamentaria popular melillense ha considerado "imprescindible" aclarar la cronología exacta de los hechos, su verdadera gravedad y la gestión operativa de la crisis, así como determinar si se adoptaron todas las medidas necesarias desde el primer momento para garantizar la seguridad del centro y de sus trabajadores.

AMENAZAS A FUNCIONARIOS Y SUS FAMILIAS

Asimismo, Acedo ha indicado que el Grupo Parlamentario Popular reclama información "sobre posibles amenazas directas a funcionarios y sus familias, el número de trabajadores afectados, los daños materiales registrados y las medidas de apoyo y protección activadas tras los incidentes".

La diputada ha subrayado también la necesidad de conocer la situación real de los medios humanos y materiales del centro penitenciario, la ratio actual de funcionarios por interno y si el Gobierno prevé reforzar la plantilla y mejorar los protocolos de actuación ante incidentes de alta conflictividad.

"Los funcionarios de Instituciones Penitenciarias desempeñan su labor en uno de los entornos más exigentes del servicio público. Es imprescindible reforzar su protección, mejorar sus condiciones laborales y avanzar en su reconocimiento como agentes de la autoridad", ha manifestado.

Acedo ha enmarcado lo ocurrido en Melilla en un contexto de otros episodios recientes registrados en distintos puntos del país, lo que, a su juicio, exige una actuación "inmediata y transparente" por parte del Gobierno central. "Melilla merece respuestas claras, medidas concretas y asunción de responsabilidades en su caso. No podemos acostumbrarnos al oscurantismo permanente y a la falta de diligencia en todo lo que depende del Gobierno de España y de su delegada en la ciudad", ha incidido.

La diputada ha concluido señalando que la batería de preguntas registrada por el PP pone de manifiesto la solidaridad y el apoyo de su formación a los trabajadores del Centro Penitenciario de Melilla.