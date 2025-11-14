El PP trabaja en un plan estratégico de la sanidad de Ceuta

CEUTA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) ha anunciado que ha comenzado a elaborar un Plan Estratégico para abordar la situación de la sanidad pública de Ceuta. La vicesecretaria de Sanidad y Política Social de la formación, Carmen Fúnez, lo ha presentado este viernes en la sede del partido en la ciudad autónoma.

La dirigente se ha reunido con representantes sindicales y colegios profesionales sanitarios de la ciudad. La dirigente ha comparecido junto al presidente del PP ceutí, Juan Vivas, después de un encuentro que, según ambos, ha servido para iniciar el "diagnóstico" que sustentará el documento.

El plan formará parte de la "carpeta de Ceuta", un instrumento al que Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido a dar rango político en caso de llegar a la presidencia del Gobierno. Según Feijóo, esa carpeta, y otra para Melilla, entrarán en el orden del día de todos los Consejos de Ministros, para que siempre "se lleven puntos de atención" sobre las ciudades autónomas.

Para evaluar la situación de la sanidad ceutí que pretenden mejorar con el Plan Estratégico, el PP ha convocado a los portavoces de los sindicatos con representación en la Junta de Personal del Ingesa -CSIF, CCOO, Sindicato Médico, Satse, UGT y USAE-, así como a los colegios profesionales. Fúnez ha estado acompañada por Antonio Zapatero, integrante del "equipo sanitario" del partido, con experiencia de gestión sanitaria.

La vicesecretaria ha asegurado que el plan irá acompañado de una memoria económica que "demuestre con claridad" que no se trata de un "catálogo de buenas intenciones". "Nuestro objetivo es ofrecer el tratamiento más adecuado a las necesidades de la sanidad de Ceuta, con un uso responsable del dinero público", ha dicho. Según la dirigente, el documento pretende responder tanto a las necesidades asistenciales como a las profesionales y se apoyará en las aportaciones de los agentes sociales.

Durante su comparecencia, Fúnez ha criticado la gestión de la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que ha exigido que "cumpla con esta ciudad" y que realice su primera visita oficial a Ceuta. Ha lamentado, además, la falta de inversión en recursos humanos y ha recordado que el Ministerio ha dejado sin ejecutar 300 millones de euros del presupuesto de 2024, mientras responde a los sindicatos ceutíes que "carece de partida" para financiar los 13 millones del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico aprobado hace tres años.

Fúnez ha defendido la capacidad de Feijóo para liderar la reforma sanitaria de Ceuta y Melilla. Ha recordado que el actual presidente del PP dirigió el antiguo Insalud, origen del actual Ingesa, que gestiona la sanidad de ambos territorios. Según la popular, el gallego "conoce perfectamente la realidad de esta ciudad".

La dirigente ha enumerado inversiones acometidas en ese periodo, como la reforma del centro de salud de Otero, la puesta en marcha del 061 o la creación del nuevo hospital universitario.

La vicesecretaria ha subrayado que la visita ha servido para actualizar el diagnóstico que su partido ha venido realizando sobre la situación sanitaria ceutí. Ha expresado especial preocupación por la "falta de profesionales", la ausencia de una UCI pediátrica, la falta de una unidad de Radioterapia y la escasez de especialistas en áreas clave como la oncología. "Esto va de ponerse en la piel de quienes padecen enfermedades graves y tienen que viajar a la península para recibir tratamientos básicos", ha afirmado.

Aunque no ha podido comprometerse a la creación de la unidad de Radioterapia, Fúnez ha insistido en que el PP trabajará para "ofrecer la mejor cartera de servicios posible" y que será el resultado del análisis el que determine qué medidas adoptar. También ha reclamado el cumplimiento de la disposición adicional tercera del Real Decreto 118/2023, que declara los puestos sanitarios de Ceuta y Melilla como de difícil cobertura y habilita incentivos para atraer profesionales. "Exigimos que se cumpla", ha expresado.