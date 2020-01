El PP y Vox aprueban pedir al Ministerio de Educación que introduzca el veto parental en los centros escolares de Ceuta

Publicado 29/01/2020 14:22:17 CET

CEUTA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han aprobado este miércoles en la Asamblea de Ceuta una propuesta de los de Santiago Abascal para "instar al Gobierno de España" a implantar "el pin parental" sobre las actividades complementarias ligadas a "principios y valores" que se organicen en los centros educativos de la ciudad autónoma, donde el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) conserva las competencias en la materia.

El portavoz de Vox en la Cámara regional, Carlos Verdejo, ha defendido la necesidad de dar a las familias de los estudiantes "capacidad de veto sobre cuestiones morales o sexuales". "A los centros educativos se va a aprender y los contenidos curriculares se van a seguir dando, pero la Educación en principios y valores tiene que estar en casa y el colegio no puede quebrar los que da la familia", ha argumentado.

Su homólogo del PP, el también consejero de Educación y Cultura del Ejecutivo local Carlos Rontomé, ha reconocido que la Administración no tiene conocimiento de "ninguna queja" sobre el contenido de las actividades complementarias que se ofrecen en los colegios e institutos de la ciudad y ha justificado su apoyo a la iniciativa de Vox por una cuestión de "fondo ideológico".

"No tenemos competencias en Educación, pero hablamos de ideología, de conceptos, de optar por la visión que prima la libertad del individuo y por lo tanto de los padres para elegir el modelo que quieren para sus hijos, y la que entiende que por encima de las preferencias e intereses de los individuos están los del Estado", ha distinguido.

A juicio de Rontomé, la solicitud de implantar el veto parental "no tiene que ver con los docentes" y "no pone en duda su tarea encomiable". "No tiene que ver con ellos sino con las políticas de Educación", ha subrayado.

Tanto el PSOE como los dos grupos localistas con representación en la Asamblea (MDyC y Caballas) y los dos diputados no adscritos que hasta este lunes pertenecían a Vox han votado en contra del requerimiento al MEFP.

El socialista Manuel Hernández ha incidido en que "los vetos y censuras son absolutamente incompatibles con el desarrollo de la autonomía e independencia de juicio de los menores" y ha recordado que las familias del alumnado ya tienen opción de pronunciarse sobre las actividades complementarias en los Consejos Escolares.

Fatima Hamed (MDyC) ha afeado a los cuatro parlamentarios de Vox que "parecen querer volver a la formación del espíritu nacional, todos con el mismo pensamiento, pero esta sociedad es muy diversa y hay que respetar al que piensa diferente sin imponer una visión de la sociedad". Mohamed Ali (Caballas) ha rechazado el veto parental al entenderlo como "una forma de dinamitar la Educación como instrumento para formar hombres y mujeres con pensamiento crítico".