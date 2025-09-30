El presidente de Ceuta dice sentirse "responsable" de la devolución de 55 menores marroquíes por la que hay condena

CEUTA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha confesado este martes durante una sesión plenaria que se siente "responsable de lo que ocurrió con relación a los retornos de menores -marroquíes- en agosto de 2021".
El barón popular ha vuelto a expresar su "respaldo" a las actuaciones llevadas a cabo por la exvicepresidenta de la Ciudad Autónoma Mabel Deu y la exdelegada del Gobierno Salvadora Mateos, que han sido condenadas a nueve años de inhabilitación especial para cargo público por demostrarse que vulneraron la Ley de Extranjería y la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
"Respaldo las actuaciones llevadas a cabo por la señora Deu. Es verdad que podría ponerme a resguardo y decir que fueron otros, pero no lo voy a hacer. No sería ético, ni correcto, ni honesto. Lo ético, correcto y honesto es decir la verdad", ha manifestado Vivas tras ser interpelado por el portavoz del grupo local Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, que ha acusado al presidente de "racista".
El popular ha reconocido que pidió junto a Deu y al Gobierno nacional que se activara un convenio suscrito con Marruecos que, según defienden, posibilitaba el retorno de los niños. Lo hicieron para aliviar la saturación de Ceuta después de que accedieran unas 10.000 personas de manera irregular en dos días.
"Lo pedí yo, por lo que es difícil que no me sienta responsable. Pero la verdad es que actuamos de manera coordinada con la Administración General del Estado. Es usted inteligente para pensar que, por mucho que yo quiera aplicar el convenio, no podía", ha continuado el presidente.
Juan Vivas ha insistido en que actuaron en todo momento de manera "coordinada, de buena fe y pensando en el interés superior del menor". "Fue así, aunque usted no lo crea. En dos días entraron 1.200 menores que estaban en la calle y hacinados en instalaciones inadecuadas. No olvide que ha sido el momento más difícil que ha vivido esta ciudad. Había que estar allí, señor Mustafa", ha espetado al líder del partido autonomista.
El responsable del Ejecutivo local ha aclarado que actuaron "convencidos de que no se vulneraba la ley ni se cometía ningún delito". "¿Qué ganamos? ¿Qué beneficio obtenemos? ¿Usted cree que en aquel momento se pensaba que el convenio era papel mojado?", se ha preguntado.
También ha recordado que la sentencia aún no es firme. Tanto Mabel Deu como Salvadora Mateos han presentado recursos contra la decisión de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta.
Según la sentencia judicial, las condenadas vulneraron, de manera consciente y deliberada, los derechos de un grupo de menores a los que expulsaron de la ciudad "sin cumplir ni uno solo de los requisitos exigidos por las leyes de aplicación".
"Sólo desde una posición racista y xenófoba se puede restar importancia a un comportamiento delictivo de esta magnitud, cometido, además, por una institución que debe velar precisamente por todo lo contrario (esos menores estaban, legalmente, bajo su tutela)", ha reprochado Mohamed Mustafa al presidente este martes.
El localista ha criticado que Vivas declare sentirse responsable de las decisiones ya condenadas y que respalde "absolutamente" las acciones que la Justicia ha calificado de delictivas.