Presidente de Melilla valora el acuerdo con Air Nostrum que reducirá "casi al máximo" cancelaciones con la Península

MELILLA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha anunciado que, gracias al acuerdo alcanzado con la compañía Air Nostrum, las cancelaciones de vuelos de dicha localidad con Málaga, Almería, Granada y Madrid se reducirán "casi al máximo".

La medida se debe a la instalación de una base permanente de la aerolínea en el aeropuerto melillense, con un avión y su correspondiente dotación de personal.

En declaraciones a los periodistas, Imbroda ha explicado que más del 50 por ciento de las cancelaciones obedecen a incidencias técnicas derivadas de motivos de organización interna de la compañía, mientras que el resto se deben a la meteorología, especialmente a la falta de visibilidad provocada por las nubes bajas.

"Con este acuerdo se solventará prácticamente todo lo que depende de la organización técnica. Solo quedará pendiente la meteorología, sobre la que también estamos trabajando", ha asegurado el presidente. En este sentido, ha recordado que "el 17 de septiembre de 2024 anunciamos los vuelos nocturnos y, justo un año después, el 17 de septiembre de 2025, este acuerdo que refuerza la conectividad de Melilla".

Imbroda también ha adelantado que, una vez se acredite que el nuevo sistema de aproximación funciona con absoluta garantía, se impulsará su incorporación definitiva, ya que este mecanismo "permitiría aterrizajes más seguros incluso con baja visibilidad".

El acuerdo con Air Nostrum contempla la apertura de una oficina permanente de la compañía en el aeropuerto de Melilla, que contará con personal propio para atender directamente a los pasajeros. Su puesta en funcionamiento está prevista para finales de noviembre o principios de diciembre, una vez finalice el proceso de selección y formación.

Además, la aerolínea mantendrá de forma permanente un avión ATR72-600 de reserva, adicional al ya programado, para atender incidencias y picos de demanda. También se reforzarán las tripulaciones técnicas, con la contratación de cuatro nuevas tripulaciones, lo que permitirá disponer de una de reserva completa y otra de imaginaria.

Según las previsiones de la compañía, la formación y habilitación de las nuevas tripulaciones concluirá durante el mes de noviembre, de modo que los refuerzos estarán operativos antes del inicio de la campaña de invierno.