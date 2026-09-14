Presidente del TSJA reclama respeto institucional y advierte: "Tildar de parcial al juez es devastador"

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, preside el acto de apertura del año judicial, al que también ha asistido la fiscal superior de Andalucía, AnaTárrafo, y el consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira. - ARSENIO ZURITA-EUROPA PRESS

GRANADA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha reclamado este lunes respeto institucional para el poder judicial y ha advertido del peligro de deslegitimar a los jueces poniendo en duda su imparcialidad.

"Ese estribillo de tildar de parcial al juez termina calando en la sociedad, es devastador y uno de los síntomas más preocupantes del actual deterioro institucional", ha dicho Lorenzo del Río durante el tradicional acto de apertura del año judicial en Andalucía celebrado en el patio de la Real Chancillería de Granada, sede del TSJA.

Allí se ha referido a la "excesiva tensión institucional" que existe en distintos escenarios dentro y fuera de nuestro país, y a la que "tampoco escapa" el sistema judicial. Lamenta así que los jueces y fiscales que toman "decisiones incómodas pasan a ser actores políticos, señalados y deslegitimados".

"Igual ese es el objetivo que se pretende: procurar autocensura antes que obediencia. No hace falta cambiar la ley, basta con erosionar la confianza en quien la aplica", reflexiona.

Incide así en que, cuando cada resolución judicial se presenta "como una conspiración o una maniobra partidista", la independencia de los tribunales "se va vaciando por dentro". "No se rompe el Estado de Derecho de un golpe, se le quita oxígeno poco a poco, hasta que deja de imponer respeto", agrega.

Así, y aunque considera "saludable y legítimo" criticar las resoluciones judiciales, censura que se desacredite a los jueces y se etiquete su trabajo "como el de personas alineadas estratégicamente con opciones políticas determinadas".

Por ello, y aunque llama a los integrantes del poder judicial a hacer "autocrítica permanente" sobre su trabajo y la imagen que quieren proyectar a la sociedad, recalca que los jueces hacen "en general un trabajo serio y responsable, a menudo supliendo con profesionalidad una patente carencia de medios".

CEUTA, RETOS Y NUEVA CONSEJERÍA

El presidente del alto tribunal andaluz se ha referido también a la nueva Consejería de la Junta que, además de Justicia, "aglutina" los ámbitos de Turismo, Desregulación y Administración Local. En presencia del consejero del ramo y vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira --que ha acudido al acto-- Lorenzo del Río ha reconocido que "no esperaba tal solución" en el diseño del nuevo Gobierno andaluz.

Ello, ante la posibilidad de que pueda quedar "desdibujada la justicia en Andalucía", ha dicho, recordando que es la comunidad con mayor complejidad judicial del país, dada su extensión territorial y el número de jueces y órganos judiciales.

Pese a todo, ha matizado que esto, "no es óbice alguno para desconfiar del futuro" y ha apostado por que se produzcan avances en la "tan necesitada" modernización de la justicia andaluza.

Por otra parte, ha recordado que el año judicial se inicia tras "una de las transformaciones más profundas" de las últimas décadas con el nuevo modelo organizativo de los Tribunales de Instancia y el añadido en Andalucía de un nuevo diseño de la oficina judicial para tribunales colegiados.

Ha reconocido el presidente del TSJA que está resultando "complicado" mudar una estructura organizativa secular en tan breve período de tiempo y augura que los "problemas no han terminado", ya que no se ha logrado salir de una "justicia colapsada y lenta", además de advertir de una "cierta desafección con el nuevo modelo organizativo, singularmente entre los profesionales del Derecho".

Por otro lado se ha referido a la tarea de asegurar el óptimo funcionamiento de las nuevas plazas judiciales creadas. Aunque existen "carencias", Lorenzo del Río ha destacado el compromiso trasladado por la Consejería de que todas las sedes judiciales puedan disponer de los recursos precisos.

Lorenzo del Río ha iniciado su discurso haciendo mención a Ceuta y a la "situación de especial gravedad" que atraviesa tras la entrada masiva de migrantes del pasado julio, con la "afectación importante" que está conllevando al funcionamiento de la justicia en la ciudad, obligando a medidas de refuerzo, y a cuyos profesionales ha trasladado su apoyo.

FISCALÍA

Sobre la crisis de Ceuta también se ha pronunciado la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, que ve "imprescindible una intervención contundente" del Estado y de los organismos internacionales por las limitadas capacidades de acogida de la Ciudad Autónoma.

Tárrago ha puesto el foco en los esfuerzos desplegados por la Fiscalía para proteger a las menores migrantes y ha destacado el "inconmensurable esfuerzo" con el que los fiscales están desarrollando su labor para garantizar la defensa de la legalidad y la protección de los derechos fundamentales.

Tras un año desde la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, la fiscal superior andaluza ha señalado que aún no se ha conseguido alcanzar el objetivo de dar una mayor agilidad y eficiencia a la respuesta judicial que requiere la ciudadanía.

Recuerda además Tárrago que, en esta nueva legislatura, tras las elecciones autonómicas, la Justicia ha pasado de nuevo a estar englobada en "una macroconsejería, de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local" y ha confiado en que la Justicia "continúe manteniendo un papel relevante y prioritario en la gestión y no quede diseminada frente a otras competencias".

Sobre la criminalidad en la comunidad andaluza, se ha referido expresamente a la condición de Andalucía como "territorio clave en el mapa europeo del narcotráfico".

"No se trata solo de una puerta de entrada por mar, sino de un entramado complejo donde conviven la producción interior de cannabis, la logística de abastecimiento a embarcaciones de alta velocidad, la utilización de rutas fluviales y portuarias para cocaína y hachís y, en paralelo, la consolidación de redes internacionales que blanquean sus ganancias con rapidez", ha dicho.

Advierte la fiscal superior andaluza de que el fenómeno "ha ganado densidad, sofisticación y violencia con asesinatos y uso de armas de fuego, obligando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fiscalía y tribunales a redoblar esfuerzos en investigación y coordinación en las causas complejas".