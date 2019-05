El PSOE de Ceuta "no descarta" pactar con el PP "por el interés de la ciudad" como hace 20 años contra el GIL

Publicado 06/05/2019 15:54:13 CET

CEUTA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, ha asegurado este lunes al ser preguntado por si ve posible alcanzar algún tipo de pacto con el PP tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo que "no descartamos absolutamente nada porque anteponemos los intereses de la ciudad, que está por encima de todo, de cualquier sigla y partido".

Populares y socialistas ya se pusieron de acuerdo en la ciudad autónoma en 1999 para intentar evitar la llegada del GIL al Ejecutivo regional, algo que frustró una tránsfuga del PSOE, y en 2001 para echar al presidente de ese partido, Antonio Sampietro, a través de una moción de censura que permitió a Juan Vivas (PP) acceder a ese cargo, en el que se mantiene desde entonces tras encadenar cuatro mayorías absolutas.

Vivas, que vuelve a liderar la candidatura del PP, anunció el sábado que no descartaba llegar a pactos de investidura o gobernabilidad con ningún partido salvo con Vox y los localistas de Caballas, partidos a los que acusó de quebrar la "convivencia" entre los ceutíes utilizando "los sentimientos religiosos" para "hacer política".

Hernández no ha rechazado la mano tendida del presidente del PP y, en declaraciones a los periodistas, este lunes ha dicho que "en el PSOE tenemos muy claro que vamos a estar en todo momento abiertos al diálogo". "Nuestra opción es ganar estas elecciones y desde la posición en la que estemos quedaremos abiertos a dialogar y a buscar puntos de encuentro con distintos partidos políticos", ha aseverado.

Al ser interpelado por pactar con el PP ha dicho que "no descartamos absolutamente nada porque ante todo anteponemos los intereses de Ceuta, que está por encima de todo, de cualquier sigla y partido". "No vamos a poner ningún cordón sanitario ni líneas rojas, pero no estamos de acuerdo en absoluto con la crispación y nunca pactaríamos con quienes pongan encima de la mesa un modelo de anticonvivencia", ha añadido.

El presidente de Caballas, Mohamed Ali, ha reprochado este lunes en rueda de prensa a los líderes del PSOE, Ciudadanos y el MdyC, los tres partidos con los que el PP ceutí dice estar dispuesto a pactar, que con su "silencio" ante este guiño se postulan a ser "lacayos" de Vivas.

"Nosotros tampoco queremos saber nada del PP, que acabará apoyándose en Vox como en Andalucía, pero no aceptamos que se nos acuse de quebrar la convivencia por oponernos a la extrema derecha que llama marroquíes a la mitad de los ceutíes y antiespañoles a todos los que no les han votado", ha argumentado.