El PSOE pide el cese del consejero de Educación de Ceuta por insinuar que pagaría por "la cara partida" de Dani Mateo

Publicado 05/11/2018 13:59:48 CET

CEUTA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, ha pedido este lunes al presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP), que cese a su consejero de Educación, Javier Celaya Brey, por el "brutal" comentario que hizo durante el fin de semana en Facebook, donde se preguntó si sería "libertad de empresa" o "de expresión" que "públicamente ofreciese mil euros de mi bolsillo a quien le parta la cara a Dani Mateo".

"Lo pregunto por si al final me animo a ofrecer una recompensa por la cara partida de tan magno bellaco", culminó Celaya al hilo de la polémica generada por el sketch en el que el humorista fingía, en 'El Intermedio', sonarse la nariz con una bandera de España.

En un comunicado a los medios, el líder del PSOE y portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea ha indicado que la Consejería de Educación debería tener al frente a una persona "que forme en valores y sea congruente en su discurso con lo que representa, no que se atreva a decir una frase tan brutal como agredir a un periodista".

A juicio de los socialistas, las palabras de Celaya son "el signo más evidente de que el PP en Ceuta ha perdido los papeles", ya que "no se deben solucionar ni pueden solucionar los problemas a golpes, como pretende el consejero de Educación, que ha demostrado ser un mal ejemplo para todos los ceutíes".

Celaya terció el sábado a primera hora de la tarde en un debate en Facebook sobre los límites del humor y la libertad de expresión que partía de que "a los que somos demócratas no nos queda otra que defender el derecho de Dani Mateo a hacer lo que hizo con la bandera de España".

El consejero rebatió: "¿Y si yo ahora mismo públicamente ofreciese mil euros de mi bolsillo a quien le parta la cara a Dani Mateo? ¿Sería libertad de empresa? ¿Libertad de expresión? ¿Delito de odio? ¿aquí también cabría englobar despreciar la bandera de España? Lo pregunto", terminó, "por si al final me animo a ofrecer una recompensa por la cara partida de tan magno bellaco".

El segundo grupo de la oposición en la Asamblea de Ceuta, la coalición Caballas, también se ha preguntado si el "patriotismo que promulga el PP" pasa por "defender los símbolos nacionales partiendo caras". Su portavoz, Mohamed Ali, ha asegurado que "lo de Dani Mateo con la bandera no me hizo gracia, pero plantear partirle la cara me parece inaceptable e impresentable, sobre todo viniendo de un cargo público".