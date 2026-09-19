Repullo dice que PP defenderá a Andalucía del "lodazal" del PSOE-A y de "cada ataque y cada agravio" de Sánchez

1118536.1.260.149.20260919150425 PP SEVILLA

UTRERA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha asegurado que el objetivo de la formación es estar "más cerca que nunca de todos los andaluces" y "no caer en ese lodazal" ni en "el barro del PSOE", y ha incidido en que van a seguir "defendiendo Andalucía de cada ataque del Gobierno de Pedro Sánchez y de cada agravio que quiera hacer con nuestra tierra".

Así lo ha dicho en Utrera (Sevilla), en la clausura de la Intermunicipal del PP de Sevilla 2026, junto al secretario general del PP, Miguel Tellado, y presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez.

"Queremos ser el partido más útil para los andaluces", ha dicho Repullo, quien ha señalado que mientras el PP se basa "en la escucha" y anima a sus candidatos "a mejorar la vida de nuestros ciudadanos", enfrente tienen un partido, el PSOE, "que está rodeado de asuntos judiciales que están encima de la familia del presidente, de los más cercanos del presidente", apuntando que algunos "tocan de manera directa a la responsable del PSOE en Andalucía, a María Jesús Montero".

"Mientras nosotros estamos unidos y confiamos en nuestros equipos, el PSOE está más dividido y más enfrentado que nunca", ha aseverado Repullo, quien ha señalado que los socialistas no han conseguido que no haya primarias "y eso les va a desgastar muchísimo más"; al tiempo que les ha afeado que se dediquen también "a hacer listas negras sobre periodistas".

Ha advertido que desde que llegó María Jesús Montero al PSOE andaluz hay "división, crispación y el barro" y ha lamentado que "están intentando todos los días traernos a Andalucía eso, división, crispación y barro".

Por eso, ha dicho que van a defender a Andalucía y una financiación "justa". "No es justo que haya andaluces que reciban menos que otros ciudadanos que viven en nuestra nación, no es justo porque eso nos sirve para mantener nuestra educación, nuestra sanidad, nuestros servicios sociales", ha apostillado.

"Y tenemos que pelear porque esos servicios públicos sigan siendo de calidad y los que se merecen todos y cada uno de los andaluces", ha dicho el secretario general del PP-A, quien ha asegurado que van a aprovechar "la debilidad del PSOE", que, en su opinión, "está en la decadencia de un líder al que todos se empeñan en defender, pero a quien la sociedad le ha dado la espalda".

CEUTA

Para Repullo, "estar defendiendo Andalucía también es estar al lado de Ceuta y no nos van a poder silenciar jamás, aunque lo quieran", punto en el que ha afeado que ese líder "haya prohibido, de la mano de María Jesús Montero, defender a Ceuta a los socialistas" en las manifestaciones del 2 de septiembre.

Al respecto, ha vuelto a expresar el "abrazo de solidaridad" del PP hacia los ceutíes y ha apuntado que van "a seguir luchando por Ceuta, al lado de nuestros hermanos", porque "tenemos sentimientos, lazos sociales, lazos familiares, lazos económicos que nos unen a nuestros vecinos de Ceuta, que nadie va a poder romper".

"Vamos a seguir defendiendo a Ceuta hasta las últimas consecuencias, reclamando la verdad de lo que allí sucedió, reclamando seguridad y reclamando la normalidad que se merecen esos 85.000 españoles que son tan españoles como cualquiera de nosotros", ha manifestado.

También ha asegurado que desde el PP-A van a defender a Andalucía "reclamando al Gobierno de España los medios necesarios contra el narcotráfico, las mafias y el crimen organizado", punto en el que ha recordado del último tiroteo ocurrido este pasado viernes en Málaga capital, en el que murió un joven de 20 años.

Asimismo, Repullo ha incidido en que también defenderán Andalucía "para tener una infraestructura acorde a las necesidades que tienen los andaluces" y ha acusado a Sánchez de haber traído "el caos ferroviario", señalando el accidente de Adamuz, sobre lo que ha dicho que van a "defender a esas familias que todavía no han recibido ni una sola responsabilidad política sobre lo que ha pasado".

Repullo ha reiterado que el PP es un partido municipalista y ha dicho que en los próximos meses van "a construir municipio a municipio para ampliar la confianza" donde ya la tienen y van a ofrecer su "compromiso de la mejor alternativa allí donde todavía no gobernamos".

"Nuestros candidatos son alcaldes, en la oposición, pero son alcaldes. Y así se les tiene que reconocer por todo su pueblo. Queremos ser el partido que lleve la gestión hasta cada último rincón de Andalucía", ha manifestado el dirigente 'popular'.

Asimismo, ha asegurado que van a ofrecer "lo mejor que podemos ofrecer desde Andalucía para que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno de España". "No vamos a parar de trabajar, vamos a destinar todo nuestro esfuerzo para que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente y demos carpetazo a la etapa más negra de la democracia de nuestro país", ha concluido.