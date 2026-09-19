Sabrina Moh acusa a Imbroda de convertir el discurso por el Día de Melilla en "un mitin del PP"

Sabrina Moh ha asistido al izado de bandera en un buque de la Armada Española que visita la ciudad dentro de los actos del Día de Melilla. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

MELILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Melilla y secretaria general del PSOE melillense, Sabrina Moh, ha acusado al presidente de la Ciudad Autónoma y del PP regional, Juan José Imbroda, de haber convertido en "un mitin del Partido Popular" su discurso institucional con motivo de la celebración de los 529 años de españolidad de Melilla.

En declaraciones a los periodistas, Moh ha lamentado que el discurso del presidente de la Ciudad no haya tenido, a su juicio, el carácter institucional que debería corresponder a una jornada que, según ha defendido, pertenece a todos los melillenses "independientemente de la ideología política e independientemente del partido en el que militen".

La dirigente socialista ha calificado el discurso de Imbroda de "poco integrador, poco conciliador y poco inclusivo" y ha considerado que vuelve a poner de manifiesto "esa poca institucionalidad y ese poco respeto" hacia los ciudadanos de Melilla.

"Hay sensibilidades distintas, ideologías distintas, pero este día es de todos y de todas", ha señalado Moh, quien ha aprovechado para felicitar a los melillenses y lamentar que hayan tenido que asistir, según sus palabras, "a otro mitin del Partido Popular".

La delegada del Gobierno ha respondido además a algunas de las cuestiones abordadas por Imbroda en su intervención, entre ellas las pensiones, las conexiones con la península, la seguridad y la educación.

Respecto a los pensionistas, Moh ha defendido la política desarrollada por el Gobierno central y ha contrapuesto las subidas de las pensiones durante los últimos años con la gestión del PP cuando estuvo al frente del Ejecutivo. Según ha afirmado, entonces las pensiones se incrementaban "un euro al mes", mientras que el actual Gobierno ha aplicado "las mayores subidas" y las ha vinculado al IPC.

En materia de transportes y conectividad, ha rechazado las críticas del presidente melillense y ha acusado al PP de haber eliminado vuelos y conexiones con la península durante sus etapas de Gobierno. Frente a ello, ha defendido las actuaciones realizadas por el Ejecutivo central desde 2018, entre ellas el mantenimiento de las conexiones con Almería, Granada y Sevilla, la ampliación del horario operativo del aeropuerto y el incremento de la bonificación al transporte aéreo y marítimo del 50 al 75 por ciento. "Eso lo que ha hecho es que tengamos más vuelos, más conexiones y que estemos mucho mejor conectados con la península", ha asegurado.

Sobre seguridad, Moh ha defendido el incremento de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las inversiones realizadas durante los últimos ocho años. En este sentido, ha citado la modernización del perímetro fronterizo y de los pasos fronterizos, especialmente Beni-Enzar, tanto para mejorar las condiciones de tránsito como para dotar de instalaciones adecuadas a los agentes destinados en estos puntos.

También ha reivindicado la política educativa del Gobierno central y ha destacado que el curso 2026-2027 ha comenzado con más de 1.700 docentes en Melilla, una cifra que ha presentado como "la mayor registrada en la ciudad".

Moh ha mencionado igualmente nuevos programas educativos, como el Plan de Cooperación Territorial, que incluye actuaciones de refuerzo en lengua y matemáticas y que, según ha señalado, ha permitido la contratación de 30 profesores desde el pasado curso.

Frente a las críticas de Imbroda, la delegada ha defendido que el compromiso del Gobierno de España con Melilla se traduce en "hechos" y ha acusado al PP de plantear desde la oposición medidas que, a su juicio, no aplicó durante sus etapas de Gobierno.

Finalmente, Moh ha insistido en que el Día de Melilla debería haber servido para poner en valor "las bondades de Melilla" y "la riqueza cultural" de la ciudad, con "un discurso institucional en el que todos los melillenses pudieran sentirse representados", en lugar de una intervención que, según ha reiterado, "estuvo marcada por el contenido político".