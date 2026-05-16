La senadora Isabel Moreno (PP) acusa al Gobierno de la Nación de “no construir VPO en Melilla en ocho años”

Isabel Moreno, senadora del PP de Melilla. - PP MELILLA

MELILLA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La senadora del Partido Popular por Melilla, Isabel Moreno, ha denunciado el "abandono sangrante" que sufre Melilla en materia de vivienda por parte del Gobierno de Pedro Sánchez al asegurar que no ha construido ninguna vivienda social frente a las 1.800 que se realizaron con gobiernos del PP.

Isabel Moreno ha acusado al Ejecutivo Central de no haber impulsado ninguna promoción de Vivienda de Protección Oficial (VPO). "Si hay un lugar donde el abandono del Gobierno es sangrante, ese es Melilla", ha afirmado la parlamentaria nacional, quien reprochó al Gabinete de Pedro Sánchez que "en ocho años de sanchismo no se haya construido ni una sola VPO".

Asimismo, ha asegurado que de los 7.000 millones de euros contemplados en el Plan Estatal de Vivienda, Melilla únicamente ha recibido siete millones de euros, lo que, según indicó, supone "menos de un millón y medio al año".

Moreno ha comparado esta cifra con el gasto destinado a reformas de viviendas ministeriales y afirmó que "prácticamente es lo mismo que se han gastado en reformar los áticos de lujo para los ministros Óscar Puente y Ana Redondo".

La parlamentaria ha defendido las propuestas del PP en materia de vivienda, basadas en "más suelo, menos burocracia, menos impuestos y más seguridad jurídica", además de reclamar medidas "contundentes" frente a la ocupación ilegal. También ha pedido apoyo para la iniciativa presentada por el PP y criticó la paralización en el Congreso de las denominadas leyes Feijóo aprobadas previamente en el Senado.

Isabel Moreno ha asegurado que "la ideología no construye viviendas, la propaganda no paga alquileres ni los rebaja, y el sectarismo no emancipa a nuestros jóvenes". Ha comparado las políticas de vivienda del actual Ejecutivo con las del comunismo, al considerar que "prometían proteger a la gente, pero generando escasez, miseria y desesperanza", y afirmó que, tras casi ocho años de Gobierno socialista, España afronta "un agujero negro histórico" en materia de vivienda.