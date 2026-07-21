Tellado asegura que la declaración de Julio Martínez deja a Zapatero sin "su última trinchera" y le pide explicaciones

El secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, en la Junta Directiva del PP de Melilla. - PP MELILLA

MELILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, ha asegurado este martes que la declaración judicial del empresario Julio Martínez, conocido como 'Julito', supone "un punto de inflexión" en la investigación del caso Plus Ultra. En este sentido, ha afirmado que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se queda "sin su última trinchera" y ha reclamado esclarecer quién autorizó desde el Ejecutivo el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea.

Durante su intervención en la Junta Directiva del PP de Melilla, Tellado ha sostenido que la comparecencia de 'Julito' ante la Audiencia Nacional "agota la estrategia de defensa del expresidente" y ha señalado que "ya solo queda despejar una incógnita". "¿Ante quién intercedió Zapatero para que el Gobierno diera 53 millones a Plus Ultra? ¿Quién dio la orden de aprobar esa operación?", se ha preguntado el dirigente popular, que ha añadido que "todo acabará por saberse".

Tellado ha aseverado que Julio Martínez "ha confirmado ante el juez que Zapatero intervino en el rescate de Plus Ultra" y que, según su versión de los hechos, el expresidente "recibió una comisión del 1% de la operación". Asimismo, ha afirmado que el empresario ha declarado que la empresa utilizada para canalizar esas supuestas comisiones "fue una idea del propio exjefe del Ejecutivo".

El número dos del PP ha recalcado que Zapatero ha quedado "sin su última trinchera", toda vez que ha sostenido que ya no solo le señalan "un juez, la Policía Judicial y la Fiscalía Anticorrupción", sino también, según ha dicho, "su amigo y hombre de paja", además de los propietarios de la aerolínea.

En su discurso, Tellado ha ampliado sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, del que ha asegurado que está condicionado por sus socios parlamentarios y por su "agenda judicial". En este sentido, ha afirmado que "no se puede gobernar España desde el banquillo de los acusados" y defendió la necesidad de poner fin al "carrusel delictivo" que, a su juicio, representa el "sanchismo".

El dirigente popular ha contrapuesto el proyecto del PP al del PSOE, formación que definió como "una plataforma corrupta al servicio del interés personal de Pedro Sánchez". Según ha manifestado, el Ejecutivo central "dedica sus esfuerzos a defenderse en los tribunales en lugar de resolver los problemas de los ciudadanos".

En referencia a Melilla, Tellado ha denunciado el "abandono" del Gobierno central hacia la ciudad autónoma y señaló la falta de inversiones y decisiones en materias como la sanidad, la aduana comercial, el aeropuerto o las bonificaciones a la Seguridad Social. En su opinión, el Ejecutivo trata a Melilla "como una molestia" en lugar de considerarla "un patrimonio de todos los españoles".

Finalmente, ha reivindicado el compromiso histórico del Partido Popular con la ciudad y ha afirmado que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo representa "la única alternativa" para ofrecer estabilidad política e institucional y abrir, según dijo, "una nueva era" para España.