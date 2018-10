Una treintena de médicos de Atención Primaria de Melilla toman parte en un curso contra el cáncer de piel

Actualizado 30/09/2018 22:59:05 CET

Un total de 30 médicos del Área Sanitaria de Melilla, dependiente del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), han participado en el curso teórico-práctico 'Dermatología clínica y Dermatoscopia' que se ha desarrollado en el Hospital Comarcal en una acción de prevención contra el cáncer de piel.

Según ha informado este domingo el Ingesa, durante dos jornadas el curso ha sido impartido por el doctor Marc Sagristá, dermatólogo de los hospitales San Jaume de Calella y Comarcal de Blanes, de la provincia de Barcelona, perteneciente al grupo de Dermatología de la Camfic (Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitaria).

Dentro de la programación de formación continuada de los profesionales del Área Sanitaria, el objetivo general del curso "es la actualización de conocimientos sobre la dermatología clínica de forma no sólo teórica, sino también práctica a través de charlas teóricas, casos interactivos, talleres y exámenes". Asimismo, tiene como complemento la formación continuada a través de Internet tras su celebración.

En esencia, ha añadido, es una revisión completa de las patologías más prevalentes en Dermatología, lo básico e importante que tiene que conocer el facultativo médico de Atención Primaria, con especial hincapié en el diagnóstico precoz de patologías tumorales.

DETECTAR "FASES MÁS PRECOCES"

Según Ingesa, en la primera jornada se realizó una aproximación a la dermatología tumoral (cáncer cutáneo) y la utilización del dermatoscopio, que es un microscopio manual que amplía la imagen con ayuda de luz polarizada y permite ver estructuras anatómicas de la epidermis o de la dermis papilar no visibles a simple vista, con lo que posibilita detectar posibles casos de cáncer de piel.

En la segunda jornada se revisaron patologías no tumorales, aquellas que no son cáncer como eccemas, urticarias, patologías frecuentes que deben tener una sistemática de actuación clara porque pueden generar dudas a los profesionales, según señala el doctor Sagristá, quien apunta que, por su complejidad, "la Dermatología se considera una parte de la medicina bastante difícil para los que no son especialistas".

Con respecto al diagnóstico de los cánceres de piel y la utilización del dermatoscopio, Sagristá comenta que se busca detectar estos casos en "fases más precoces". En este sentido, especifica que con cursos de formación y la utilización del dermatoscopio "permite aumentar la sensibilidad diagnóstica, es decir, la capacidad de detección, de un 50 a un 80 por ciento".

Con la compra de 44 unidades de dermatoscopio para Atención Primaria y Pediatría, y la formación a través de cursos de este tipo, el Ingesa tiene como objetivo facilitar la labor del diagnóstico de cáncer de piel a los facultativos; una actuación que es pionera entre los diferentes sistemas de la salud pública en España.