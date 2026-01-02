Una treintena de migrantes parte hacia otras comunidades autónomas desde un CETI de Ceuta ya descongestionado

Archivo - Puerto de Ceuta desde una naviera FRS en una imagen de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

CEUTA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 35 personas migrantes han abandonado este viernes el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) para continuar con su proceso de regularización en otras comunidades autónomas.

Ocho de ellos forman parte del programa de Protección Internacional, en el que se incluye una mujer. En su mayoría, son naturales de Sudán y Mali.

Los 27 restantes, procedentes principalmente de Argelia, Guinea Conaky y Sudán, están adscritos al programa de Atención Humanitaria.

Los extranjeros han tomado el barco de las 10.30 horas con destino a Algeciras (Cádiz). Desde allí, serán reubicados en otras instalaciones de acogida de personas migrantes.

Este traslado contribuye a la disminución del número de residentes del CETI. La ocupación roza la cantidad óptima, de 512 como máximo. Actualmente, según la Delegación del Gobierno en Ceuta, la institución acoge a un número algo por encima de la cantidad deseada.

El centro de estancia temporal de Ceuta se encuentra ya descongestionado tras más de medio año con cifras que no bajaban de los 700 residentes. Ya en agosto, el CETI acogía a más de 800 adultos migrantes. Y en septiembre, más de un centenar de extranjeros recién llegados a la ciudad tuvieron que acampar a las puertas de las instalaciones ya que no admitían nuevos ingresos.

Para hacer frente a la sobreocupación, la administración instaló a finales de agosto varias carpas en el interior del recinto, además de colocar literas en el Aula Magna.