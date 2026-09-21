La UGR inaugura el curso en Ceuta reforzando la seguridad, con adaptaciones horarias y líneas de atención psicológica

Campus de Ceuta de la UGR durante el acto oficial de apertura del curso universitario este lunes. - UGR

CEUTA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) ha inaugurado oficialmente este lunes el curso académico 2026-2027 en su Campus de Ceuta en un acto presidido por el rector, Pedro Mercado, que ha servido para presentar el despliegue de medidas excepcionales orientadas a garantizar el "bienestar y protección" de la comunidad universitaria, que alcanza este año las 1.755 personas entre estudiantado, docentes y otros profesionales.

Las clases arrancarán este martes con un refuerzo de la seguridad interna del campus mediante el incremento de los efectivos de vigilancia; así como una mayor presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el entorno para garantizar la normal movilidad de los estudiantes.

Se contempla también una adaptación de los horarios de actividad académica por la tarde, de carácter provisional y condicionada a la evolución de las circunstancias, con el propósito de "minimizar el riesgo" y "dar más seguridad". A estas medidas se suman las actuaciones de acompañamiento a la comunidad universitaria a través de líneas de atención en el ámbito psicológico y de apoyo psicopedagógico.

Para el rector, todas estas actuaciones forman parte de una respuesta institucional orientada a preservar el desarrollo de la actividad universitaria y a acompañar al estudiantado y trabajadores del Campus de Ceuta.

Mercado ha insistido en la necesidad de mantener el compromiso con la ciudad. "Hay que apostar, el futuro es ahora y ahora más que nunca, en todas las facetas y en todos los aspectos, tenemos que estar con Ceuta, con la ciudadanía", ha reivindicado.

Junto a ello, ha agradecido el "esfuerzo y la determinación" de toda la comunidad universitaria ceutí en un contexto "complejo" y ha subrayado la importancia de garantizar las condiciones necesarias para que estudiantes y personal puedan desarrollar su actividad con normalidad.

UNIVERSIDAD Y FUTURO

Por su parte, la consejera de Educación, Cultura y Juventud de la Ciudad Autónoma, Pilar Orozco Valverde, ha puesto en valor el vínculo histórico de más de 90 años con la institución académica, a la que ha calificado como una entidad que "lleva a Ceuta por bandera" y que ofrece su respaldo desde el primer momento.

En palabras de Orozco, se trata de trabajar conjuntamente "para hacer de esta ciudad una ciudad de excelencia, una ciudad de investigación y una ciudad donde la universidad puede aportarnos muchísimo a la ciudadanía".

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha reconocido especialmente "el esfuerzo de planificación y adaptación realizado por la Universidad ante las circunstancias que atraviesa actualmente la Ciudad Autónoma".

Carazo ha reivindicado la profunda relación que une a Granada y Ceuta y el papel que históricamente ha desempeñado la Universidad en su construcción. "Granada y Ceuta son ciudades hermanas por una relación de muchos años que ahora queremos formalizar con el hermanamiento. Y en esa historia compartida, la Universidad de Granada y su presencia permanente en este campus han sido fundamentales".

La alcaldesa ha avanzado también que esta relación dará nuevos pasos con el "hermanamiento entre ambas ciudades y la adhesión de Ceuta a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura en 2031".