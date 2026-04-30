Urtasun propone crear una oficina anticorrupción y reforzar la Fiscalía tras casos como el de Ábalos, Koldo y Aldama

Ernest Urtasun, en Melilla con la consejera de Cultura de la ciudad Fadela Mohatar, del PP - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha defendido este jueves la necesidad de impulsar nuevas herramientas institucionales para combatir la corrupción, "entre ellas la creación de una oficina anticorrupción, el refuerzo de la Fiscalía especializada y mecanismos para recuperar activos de empresas implicadas en prácticas corruptas".

En una declaración a los medios tras presidir en Melilla la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura, Urtasun ha subrayado que estas iniciativas "responden a las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa y forman parte de un plan acordado dentro del Gobierno de coalición" de PSOE y Sumar.

El dirigente de Sumar ha realizado estas manifestaciones tras ser preguntado por las consecuencias en la estabilidad del Ejecutivo de coalición tras las acusaciones vertidas en el Tribunal Supremo por el empresario Víctor de Aldama, quien aseguró haber entregado dinero en efectivo procedente de comisiones a figuras como el exministro del PSOE José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, e insinuando una pregunta financiación irregular de los socialistas.

Sobre este asunto, Urtasun ha evitado valorar en profundidad las palabras de Víctor de Aldama y ha recalcado que "la justicia tiene que hacer su trabajo", al tiempo que ha restado credibilidad a testimonios que, según ha dicho, "se contradicen constantemente".

Asimismo, ha incidido en la necesidad de ir más allá de la reacción puntual ante casos concretos y apostar por políticas estructurales que prevengan la corrupción. "Hay un hartazgo ciudadano terrible, pero lo que este país necesita es una estrategia sólida y sostenida", ha afirmado.

El ministro también ha querido lanzar un mensaje a la ciudadanía, defendiendo que el objetivo de "corrupción cero" es alcanzable "mediante el fortalecimiento de los mecanismos institucionales, lo que contribuiría a reforzar la confianza en la política".