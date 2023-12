Villamandos reclama al Gobierno posponer la nueva EBAU y los "50 millones comprometidos" para ampliar plazas de Medicina

SEVILLA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha abogado, coincidiendo con el inicio de la nueva legislatura y el relevo en el Ministerio del ramo que desde el pasado mes de noviembre ha asumido Diana Morant, por plantear al Gobierno de Pedro Sánchez cuestiones como el aplazamiento de la reforma de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) y "abrir un debate", así como "los 50 millones comprometidos" para ampliar plazas de Medicina.

De este modo, en una entrevista a Europa Press, el consejero ha indicado que en el caso de la EBAU "no es cuestión solo de cambiar el modelo de examen, como se propone por parte del Gobierno, sino que creo que no se ajusta a la realidad, es decir, son cosas que se diseñan muy bien en el papel, que están diseñadas en un despacho sin saber lo que está pasando en nuestros institutos". "Hay que estar en contacto con la realidad para diseñar ese tipo de cuestiones".

Además, en una prueba "cargada enormemente de subjetividad y una prueba donde la igualdad de oportunidades se perdía totalmente", por lo que "yo soy partidario de posponerla, de abrir un debate, y desde luego de abrir un debate sobre el tema de una EBAU única", a favor de la que están "lo jóvenes andaluces en su mayoría".

Pero, en cualquier caso, "si no puede ser única, porque puede haber problemas técnicos sin un Bachillerato único, como por desgracia no tenemos, sí con unos criterios mucho más homogéneos, mucho más vigilados, y que el Gobierno asuma posibilidades en la coordinación del sistema, algo que no está haciendo", ha manifestado el titular de Universidad.

Igualmente, Gómez Villamandos ha asegurado que le gustaría que con la llegada al Ministerio de Diana Morant "se resolviera toda esa situación no correcta" que se ha producido con la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y con el devenir en los últimos periodos del Ministerio de Universidades en la época anterior", al tiempo que ha insistido en que "debemos hacer una reforma integral de la LOSU", para lo que llamó hace unos días a la comunidades autónomas a hacer un frente común.

Pero aparte de esa reforma de la LOSU que "consideramos necesaria, también hay otra serie de factores que son importantes como el coste añadido a la implantación de esta ley, que según los números de la CRUE y Universidad Española son casi 850 millones de euros que alguien tendrá que pagar", porque "no se puede decir ahora a las comunidades háganlo, que es lo que ha pasado por ejemplo con la ampliación, que es otro de los temas que nos gustaría tratar con el Ministerio, de las plazas de Medicina".

En este sentido ha explicado que este año se propuso por parte del Ministerio una ampliación de las plazas de Medicina en un 15%, y "las universidades en su conjunto, y las andaluzas en particular dieron ese paso adelante, porque había un compromiso de financiación de 50 millones de euros y a día de hoy no sabemos dónde están esos 50 millones, y las veces que hemos preguntado nadie sabe darnos una respuesta".

CAMPUS DE CEUTA Y MELILLA

Y luego "tenemos a nivel autonómico los campus universitarios de Ceuta y Melilla, que dependen de la Universidad de Granada, pero económicamente del Ministerio", y a día de hoy "los está pagando la Junta de Andalucía en más del 50%". "Eso es dinero que la propia Universidad de Granada, y el resto de universidades, está poniendo a disposición de esos campus, y vamos a seguir haciéndolo, pero no nos parece bien es esa dejación, por parte del Gobierno central, de que no financie una responsabilidad que ellos tienen".

"Son muchos temas los que habría que tratar con la ministra, sin entrar en el ámbito de la investigación", y, desde luego, que "sean capaces de ver el sistema universitario, como lo estamos intentando hacer en Andalucía, como esa marca España, y que se hable de universidades españolas y universidades de Andalucía a nivel mundial", porque cada una de las universidades "tiene muy buena imagen y tenemos que aprovechar eso para vender nuestra capacidades".