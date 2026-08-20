Vivas cifra en "entre 25 y 30" los expedientes de devolución que resuelve al día la Policía Nacional

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en un momento de la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno- Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

CEUTA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha asegurado este jueves que el número de expedientes de devolución que la Policía Nacional tramita desde la entrada masiva de finales de julio se sitúa “entre 25 y 30 al día”, una cifra que considera insuficiente para devolver la normalidad a la ciudad. “A este ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado por lo menos en un año”, ha advertido el dirigente popular durante una comparecencia junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

“Ceuta no puede aguantar un año en esta situación”, ha insistido Vivas, quien ha reclamado al Gobierno central que movilice más recursos humanos y materiales para acelerar los procedimientos de expulsión y de tramitación de solicitudes de protección internacional.

El presidente autonómico ha reconocido que el dato no procede de información oficial, ya que, según ha denunciado, el Estado se niega a facilitar las cifras. “Hemos tenido que recurrir a fuentes externas, que son fiables”, ha explicado. Vivas ha señalado que incluso preguntó por el dato antes de la comparecencia y que la respuesta recibida fue que no se le facilitaría. “Lo cual también es un síntoma de que cuando no nos la dan es porque no son muy alentadoras”, ha añadido.

A juicio del jefe del Ejecutivo local, el Estado dispone de medios suficientes para acelerar el proceso. “Nosotros creemos que el Estado tiene capacidades para poder poner los medios suficientes al objeto de que esta cifra sea acorde con la exigencia”, ha afirmado. Aunque ha evitado fijar plazos concretos, sí ha insistido en que “Ceuta no puede vivir en este permanente estado de angustia” ni en una situación de “anormalidad” que, según ha dicho, se prolonga desde hace tres semanas.

“Ceuta necesita recuperar la Ceuta que añoramos los ceutíes de hace 21 días. El Estado tiene capacidades y medios suficientes para lograrlo y que lo haga”, ha reclamado.

Durante su intervención, Vivas también ha cuestionado la respuesta de la Oficina de Asilo y Refugio ante la avalancha migratoria registrada en la ciudad. En este sentido, ha asegurado no entender por qué todavía no se ha desplazado a Ceuta una delegación permanente de este organismo para agilizar la resolución de los expedientes.

“Lo que no entiendo es cómo todavía no se ha desplazado a Ceuta una delegación de la Oficina de Asilo y Refugio. Esta oficina debería de estar en Ceuta desde el primer día”, ha manifestado.

Según ha explicado, se le ha trasladado que el órgano, que habitualmente se reúne una vez al mes, ha incrementado su actividad hasta una reunión semanal a raíz de la crisis migratoria. Sin embargo, considera que esa medida resulta insuficiente. “Con eso nos conformamos, pero lo que tendría que estar es una delegación aquí para que los expedientes estuvieran tramitándose al momento y adoptando las distintas resoluciones”, ha señalado.

Para Vivas, el traslado de migrantes desde el asentamiento improvisado del Trampolín a otros recursos temporales de emergencia no constituye una solución de fondo al problema. Aunque ha evitado pronunciarse sobre si estos nuevos dispositivos permitirán acelerar las devoluciones, ha insistido en que la prioridad debe ser reforzar los mecanismos administrativos y policiales encargados de gestionar la situación.

“Tener voluntad de arreglar el problema es poner los medios suficientes en Extranjería, en Asilo y en Policía para que esto se haga en el menor plazo de tiempo posible”, ha defendido.

El presidente ceutí ha vuelto a enmarcar la entrada masiva de migrantes como una crisis de “seguridad nacional” y una “vulneración de la integridad territorial” de España. Por ello, ha reclamado una actuación extraordinaria por parte del Estado para agilizar los procedimientos y recuperar la normalidad cuanto antes.

“Le puedo asegurar que España, el Estado español, tiene capacidades suficientes para que, si se quiere, se haga”, ha concluido.

EL RESPALDO DE ANDALUCÍA

Juan Vivas ha agradecido el respaldo mostrado por la Junta de Andalucía y por su presidente, Juanma Moreno, a quien ha definido como un aliado constante de la ciudad. "El presidente de Andalucía ha venido hoy, pero no ha dejado de estar en Ceuta ni un minuto desde la invasión", ha destacado.

Ambas administraciones trabajan conjuntamente en iniciativas de tipo económico, cultural o social con el fin de contribuir al resurgimiento de la ciudad tras la crisis. Entre las medidas, Vivas ha citado la promoción turística de Ceuta en el mercado andaluz, el impulso del turismo social para mayores, el apoyo a la conexión marítima con Málaga, la programación de actividades culturales andaluzas en la ciudad y la organización de encuentros empresariales para atraer inversiones.

Vivas también ha trasladado la solidaridad de los ceutíes con la provincia de Granada por los terremotos registrados en los últimos días y ha agradecido a Moreno su presencia en la ciudad en un momento que ha calificado como "el golpe más duro de toda su historia reciente".