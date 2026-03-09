Michelle Pfeiffer sabe cómo lucir melena a los 76 años: "Rejuvenece porque permite que el cabello tenga dinamismo"

MADRID, 9 Mar. (CHANCE) -

Demostrando que la edad es un número, Michele Pfeiffer acudía la semana pasada a la alfombra roja del estreno de 'The Madison' y volvió a acaparar el foco mediático al lucir un peinado impresionante a sus 76 años. La modelo es el ejemplo perfecto de cómo actualidad una melena con elegancia y conseguir un efecto rejuvenecedor sin perder la sofisticación... Te contamos las claves.

"Ha apostado por una melena midi muy texturizada, trabajada con ondas rotas que aportan movimiento y naturalidad. Hoy en día, la tendencia se aleja de los peinados rígidos y excesivamente fijados: se busca un cabello con vida, con movimiento y con ese acabado aparentemente effortless que resulta tan favorecedor", explica Carlos Ortigosa Blas, natural hair color artist y embajador de L'Oréal Professionnel.

La melena de Michelle Pfeiffer: "Las ondas aportan frescura al rostro y ayudan a suavizar los rasgos"

El tipo de ondas que luce la actriz son suaves "aportan frescura al rostro y ayudan a suavizar los rasgos", un peinado que "rejuvenece porque evita el efecto estático y permite que el cabello tenga dinamismo y ligereza", confiesa el experto.

En cuanto a su color, Michelle destaca por "un rubio mantequilla muy luminoso, con una raíz ligeramente difuminada que crea ese efecto 'lived-in blonde' tan actual". Una técnica, que "no solo aporta profundidad y dimensión al cabello, sino que también permite un mantenimiento mucho más cómodo, ya que el crecimiento de la raíz se integra de forma natural", asegura Carlos Ortigosa.

Michelle Pfeiffer: "Un look muy equilibrado, natural, elegante y rejuvenecedor"

Además, los mechones ligeramente más claros en la zona frontal "funcionan como un auténtico contouring capilar" que "iluminan el rostro y aportan un efecto de luz muy favorecedor, que suaviza las facciones y aporta frescura", comenta el experto.

En conjunto, la actriz luce un look "muy equilibrado, natural, elegante y rejuvenecedor". Un ejemplo claro de cómo un buen trabajo "de corte, textura y color puede transformar una melena y elevarla a un resultado sofisticado sin perder naturalidad", concluye Ortigosa.