¿'Wet look' atrevido? Benson Boone te enseña a lucirlo sin perder naturalidad

February 1, 2026, Los Angeles, California, USA: Benson Boone on the red carpet of the 68th Annual Grammy Awards on Sunday February 1, 2026 at Crypto.Com Arena in Los Angeles, California. - ZUMAPRESS/MEGA/THE MEGA AGENCY/CONTACTOPHOTO
MADRID, 2 Feb. (CHANCE) -
Cada vez más hombres se atreven a dejarse bigote y lucir así un rostro más desenfadado. Adiós a la barba recortada porque esta nueva tendencia se posiciona como una de las más distintivas este 2026 y te vamos a decir el porqué. Un ejemplo de ello es el artista estadounidense Benson Boone, que si ya nos tiene enamorados con sus icónicos shows, su estilismo resulta de lo más atractivo.
Con motivo de los Premios Grammy 2026, el cantante se ha dejado ver por la alfombra roja y su presencia ha sido de lo más aclamada. Primero porque cada vez que aparece ante las cámaras nos rendimos ante él y, segundo, porque su naturalidad y espontaneidad nos eclipsa hasta en sus looks.
ESTILO 'NORMCORE' CON 'TOTAL BLACK': JUEGO DE TEJIDOS
Benson juega con ello y lo sabe. Su estilo 'normcore' es muy funcional: lo mismo aparece en un escenario como en una red carpet y no necesita más. Nos tiene acostumbrados a vestir ropa cómoda, trajes brillantes, transparencias... muy de los años 90. Mezclando todo esto, el artista ha apostado por un 'total black' con el que nos ha dejado sin palabras.
Ha jugado, eso sí, con los tejidos: traje aterciopelado con camisa satinada de cuello semiredondo ¿El acierto? Los toques metálicos en el remate de la americana, que aportaban luz al conjunto. El pantalón también tenía su sello: siguiendo su estética 'glam rock', la pernera acampanada completaba el look de principio a fin.
ADIÓS A LA BARBA: EL BIGOTE SE POSICIONA
Pero... volvamos al rostro. Además de sus estilismos, su bigote y pelo despeinado son características propias de él, que, una vez más, no ha querido aparcar en una noche tan especial:
El bigote le aporta sencillez y naturalidad, centrando toda la atención en la comisura de sus labios. Sin embargo, también aumenta la visión de madurez y autoridad que refleja el joven, potenciando así la mandíbula tan marcada que gasta.
Otra de las zonas características de su rostro es la mirada: sus ojos azules lo dicen todo y las cejas no quedan en un segundo plano. Demostrando que lo tiene todo pensado -aunque parezca que no- apuesta por unas cejas despeinadas, pobladas, sin apenas silueta que profundizan su mirada.
UN 'WET LOOK' NATURAL QUE SOLO BENSON BOONE PUEDE DEFENDER
No menos importante es su melena. Si bien es cierto que en sus conciertos lo da todo y esto le impide lucir un peinado fijo, en esta ocasión podía haber aprovechado para dar una imagen más formal. No ha querido. No lo ha hecho porque es fiel a su estética y, sobre todo, a su personalidad. Por eso, no se ha complicado mucho: un 'wet look' ondulado.
El efecto mojado es una tendencia que llevamos viendo meses y que es una apuesta arriesgada en este tipo de eventos. Debe coordinarse con el estilismo, conseguir un acabado natural, pero brillante y pulido. En su caso, es a lo que nos tiene acostumbrados y va en sintonía tanto con su rostro como con sus prendas.