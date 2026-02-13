¡Se completa la lista de finalistas del 'Benidorm Fest 2026'! Así ha sido la segunda semifinal

Javier Ambrossi, Jesús Vázquez e Inés Hernand, durante la segunda final del Benidorm Fest 2026 celebrada este jueves - JOAQUÍN P. REINA / EUROPA PRESS

MADRID, 13 Feb. (CHANCE) -

Bajo la batuta de Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand -que acaparó todas las miradas con un llamativo diseño semitransparente en color lila repleto de volantes y con abertura infinita dejando a la vista sus piernas-, y la actuación especial de Luz Casal y Abraham Mateo, este jueves se ha celebrado la segunda semifinal del 'Benidorm Fest 2026'. ¡Y ya conocemos el nombre de los últimos seis finalistas que lucharán por hacerse con la victoria en la gran final que se disputará este sábado en el Palau Municipal d'Esports L'Illa de Benidorm!

Miranda! & bailamamá, Dani J, Álvaro Mayo, The Quinquis, Rosalinda Galán y Asha han conseguido este jueves el pase en una trepidante gala en la que, a pesar de que el ganador no representará a España en el próximo Festival de Eurovisión -que se celebra en mayo en Viena (Austria)- tras la retirada de RTVE en protesta por la participación de Israel, lo han dado todo sobre el escenario protagonizando un espectáculo a la altura con sus espectaculares puestas en escena, sus complicadas coreografías, y sus ganas de disfrutar esta oportunidad al máximo.

Por su parte, Funambulista, KU Minerva y Atyat se han apeado del concurso en esta segunda semifinal y ya no tendrám opción a competirán por uno de los premios en juego y por alzarse con la sirenita de oro. En la quinta edición del Benidorm Fest, junto al premio en metálico de 150.000 euros brutos -100.000 euros para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción-, RTVE otorgará varios premios más.

Y es que la Corporación pública ha llegado a un acuerdo con TelevisaUnivision para que uno de los artistas viaje a Miami para hacer promoción en la cadena y grabar un single con un productor de allí. El tercer premio será un billete para viajar a Estocolmo (Suecia), a visitar Spotify y grabar en sus estudios otro single.

En esta segunda semifinal han actuado, por este orden, Asha con 'Turista'; KU Minerva con 'No volveré a llorar'; Funambulista con 'Sobran gilipo**as'; Dani J con 'Bailándote'; The Quinquis con 'Tú No Me Quieres'; Atyat con 'Dopamina'; Rosalinda Galán con 'Mataora'; Mayo con 'Tócame' y Miranda! & bailamamá con 'Despierto Amándote'.

Una noche reñida en la que tan solo 6 han conseguido clasificarse, completando así la gran final de este sábado, que estará protagonizada por Tony Grox y Lucycalys; Izan Llunas, Kitai, María León y Julia Medina; Mikel Herzog Jr. y Kenneth -que lograron su pase el martes, dejando fuera a Luna Ki, Greg Taro y Dora & Marlon Collins-, Miranda! & bailamamá; Dani J, Álvaro Mayo, The Quinquis, Rosalinda Galán y Asha. ¡La suerte está echada!