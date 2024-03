Edurne le dice adiós a 'Got Talent' y vuelve a los escenarios con 'Nada'

MADRID, 12 Mar. (CHANCE) -

Después de un parón en la industria musical, Edurne anuncia su vuelta por todo lo alto con su nuevo single, 'Nada'. Convertida en uno de los rostros musicales más conocidos de nuestro país, Edurne regresa a los escenarios este 2024 con el que será su octavo disco para recorrer parte de la geografía española en su nueva gira.

Tras su anterior álbum 'Catarsis 2020' con el que se colocó en el número uno de las listas de ventas, la cantante regresa con uno de sus single más ambiciosos de pop electrónico. Con muchas ganas por parte de su público más fiel, no será hasta el próximo 22 de marzo cuando podamos escuchar este nuevo tema. A la espera de conocer más detalles sobre este nuevo álbum que devolverá a Edurne a los escenarios, este nuevo video clip adelanta un disco repleto de melodías pop.

Sin lugar a dudas este 2024 ha comenzado repleto de nuevos retos para la cantante que, además, ha anunciado hace tan solo unas horas su despedida de 'Got Talent', programa en el que la hemos podido ver en estos años como miembro del jurado acompañada por Risto Mejide, Dani Martínez y Paula Echevarría. "Ha sido una decisión difícil de tomar porque este programa ha sido para mí una de las cosas más especiales que he hecho en mi carrera. Allí he aprendido y he crecido como profesional y como persona. He llorado, he reído, he peleado, he bailado… Me siento tan agradecida con el programa, con la productora y con la cadena por haberme dado un hueco y cuidado como si fuesen mi familia" reconoce la cantante en el comunicado que ha compartido con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.