La familia de Paco de Lucía presenta un festival en su honor y explica la llamativa ausencia de Malú

MADRID, 10 Dic. (CHANCE) -

La viuda y los hijos del legendario Paco de Lucía han presentado el esperado festival "Paco de Lucía Legacy", que se llevará a cabo en febrero en Nueva York para conmemorar el décimo aniversario del fallecimiento del maestro de la guitarra flamenca.

Gabriela Canseco Vallejo, viuda de Paco de Lucía, lideró la presentación en representación de la Fundación Paco de Lucía, acompañada de sus hijos Curro, Casilda, y Antonia, así como de los directores artísticos del festival, Julio Martí y Laura Poggio. El evento contó también con la participación de la bailaora Carmen Linares, Oscar Mariné, autor del cartel, y Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

Sin embargo, la ausencia de Malú, sobrina de Paco de Lucía, en el festival generó interrogantes, y Gabriela Canseco explicó: "Malú no va a participar. No sé exactamente por qué, la verdad, no lo sé. Debe ser por su agenda, sí, porque claro que se lo propusimos".

Al preguntarle por la cantante, Gabriela confirma que no tiene mucha relación con ella: "Pues me imagino que sí, yo la verdad es que no la veo mucho tampoco, o sea, es una persona que está muy ocupada siempre y luego cuando la veo siempre está feliz y es muy familiar ella con sus primas".

Por otro lado, la familia de Paco de Lucía reveló que, aunque han pasado diez años desde su fallecimiento, el maestro sigue presente en sus vidas. Los hijos compartieron que Paco nunca quiso que siguieran sus pasos en la música y que, aunque aman el flamenco, decidieron seguir sus propios caminos profesionales, respetando los deseos de su padre.

El festival "Paco de Lucía Legacy" promete ser un evento internacional de gran envergadura que rendirá tributo a la inmensa contribución del maestro al mundo del flamenco y la música en general.