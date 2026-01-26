Muere la madre de Sandra Valero, representante de España en Eurovisión Junior

Sandra Valero, representante de España en Eurovisión Junior en 2023 - RTVE
MADRID, 26 Ene. (CHANCE) -
Durísimos momentos para la joven cantante Sandra Valero, que saltó a la fama como representante de España en el EuroJunior en 2023 -cuando se alzó con el segundo puesto en la versión infantil del Festial de Eurovisión con la canción 'Loviu'- tras la muerte de su madre, Nazha, que la artista ha anunciado a través de sus redes sociales con una desgarradora carta de despedida.
"Hoy me despido con el alma hecha pedazos. Hoy me despido sin decir adiós. Vete despacio para no sentir tus pasos", ha escrito Sandra en su último post de Instagram con una imagen en blanco y negro junto a su progenitora, que padecía un cáncer, en el hospital.
"Mami, gracias por cuidarme, por criarme de la mejor manera, no sabes lo muchísimo que te voy a echar de menos. Hoy por fin vas a estar en paz y a partir de hoy me cuidarás desde arriba con la yaya. Descansa en paz, mami", ha añadido la joven, de 14 años.
Una durísima noticia que ha hecho que tanto sus seguidores como diferentes rostros conocidos se vuelquen con ella en estos dolorosos momentos en los que, a su corta edad, le ha tocado decir adiós a su madre, que siempre la apoyó y estuvo a su lado en su sueño de convertirse en cantante. "Un abrazo enorme, pero siempre estará en ti" ha expresado Gonzalo Pinillos, representante español de Eurovisión Junior en 2025; "Mi más sentido pésame a su hija Sandra Valero y familia. Un cariñoso abrazo a todos" ha escrito el locutor radiofónico Tony Aguilar, mientras su coreógrafa en Eurovisión Junior, Vicky Gómez, le ha mandado "todo mi amor para ti y toda la familia. Mi niña, cuánto lo siento. Te quiero".