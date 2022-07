Paco de Lucía, homenajeado por su viuda y sus hijas en el Teatro Real

MADRID, 2 Jul. (CHANCE) -

Paco de Lucía ha sido uno de los grandes guitarristas de España, su arte fue inigualable y el legado que ha dejado en el mundo de la música, insuperable. Por eso, sus hijas y su viuda le han realizado un gran homenaje en el Teatro Real, donde han reunido a muchos amigos para dar a conocer la cara más personal del artista.

Hablamos con Casilda y Lucía, hijas de Paco de Lucía y su viuda, Gabriela Cansenco, y nos confiesan estar muy felices de poder homenajear al músico y al flamenco en el Teatro Real: "es un documental en vivo, queríamos que él estuviese presente, hay muchos vídeos de él, de cosas suyas familiares, domésticas, declaraciones que tenemos buscadas, entonces se va a explicar su biografía, su revolución musical y quién era él más allá de la imagen seria".

Las hijas nos aseguran que Malú ha ayudado mucho a toda la familia en este proyecto tan bonito: "Malú nos ha ayudado a revisar la escaleta del show, ha visto todo, lo que podía funcionar, lo que no".

En cuanto a por qué no se han dedicado a la música como su padre, sus hijas confiesan que: "él nos aconsejó que no nos dedicáramos a la música porque íbamos a estar comparadas constantemente con él" y le recuerdan como un genio: "yo no sé otros genios, él no era nada difícil, no era divo, ni él se sentía especial, era una persona que dudaba mucho de sí misma y eso le hacía muy accesible, era una perfeccionista enfermizo, muy estricto".

