Rosalía levita en el desierto y desata la locura con el lanzamiento del videoclip de 'Sauvignon Blanc'

Rosalía, en un fotograma del videoclip de su tema 'Sauvignon Blanc' - VIDEOCLIP ROSALÍA

MADRID, 12 Feb. (CHANCE) -

Rosalía ha publicado este miércoles el videoclip de 'Sauvignon Blanc', tercera pieza audiovisual de su último álbum 'LUX', tras 'Berghain' y 'La Perla'. El vídeo se ha estrenado en YouTube a las 18.00 horas y en apenas horas ha conseguido más de 500.000 visualizaciones.

Dirigido por el artista, fotógrafo, músico y director estadounidense Noah Dillon, la pieza -con la que la catalana ha vuelto a marcar la diferencia desatando la locura entre sus seguidores- comienza con la cantante recostada en el desierto, con un vestido de tirantes oscuro, envuelta en una polvareda de tintes místicos. Poco a poco despierta de su letargo y se abren las puertas de un Rolls-Royce, antes de que Rosalía empiece a levitar.

A lo largo del vídeo, la intérprete juega con un collar de perlas al que hace alusión en la letra, en una puesta en escena cargada de simbolismo que se refuerza con la presencia de una copa de Sauvignon Blanc, el vino que da título a la canción, alternando planos en el desierto con otros dentro del coche, que acaba ardiendo en llamas.

Rosalía entona versos como "Si hoy estás tú, yo beberé Sauvignon Blanc. A tu lado mi futuro será dorado. Ya no tengo miedo del pasado", unas líneas en las que la artista vincula el vino que da título al tema con una declaración de amor y una mirada esperanzada hacia el futuro.

El lanzamiento de 'Sauvignon Blanc' precede al inicio de la gira internacional de 'Lux', que arrancará en marzo en Francia y con fechas confirmadas en ciudades europeas como Madrid, Barcelona, Londres o Berlín, así como en Norteamérica. Y antes, el próximo 28 de febrero actuará en los principales galardones de la industria musical británica, los Brit Awards.

La cantante de 'Motomami' no solo está de actualidad por su nuevo y espectacular videoclip, sino también por protagonizar la edición especial de primavera de la revista Vogue de Estados Unidos, considerada la biblia de la moda. Una entrevista en la que se sincera sobre la importancia de la música en su vida y en la que reflexiona sobre el proceso creativo de su álbum más personal, 'Lux'.

Envuelta en rumores de relación con la modelo francesa Loli Bahia -con la que ha sido vista paseando de la mano en Brasil, París o Barcelona- Rosalía ha sido preguntada por el celibato que confesó estar siguiendo voluntariamente hace unos meses. "Esto es algo muy personal, que creo que depende del momento en la vida, y puedes transitarlo o no" ha respondido enigmática.