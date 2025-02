Agatha Ruíz de la Prada le contesta a José Manuel Díaz Patón tras sus palabras en televisión: "Todo fenomenal"

MADRID, 3 Feb. (CHANCE) -

Tras estrenarse como colaboradora de 'TardeAr', Agatha Ruíz de la Prada protagonizaba uno de los 'encuentros' del momento con su todavía pareja, José Manuel Díaz Patón, a través de una videollamada. Lejos de pasar desapercibida como colaboraora, la diseñadora se convertía en al protagonista de la tarde visiblemente molesta por la intervención del abogado con el que podría peligrar su relación.

En esta ocasión las cámaras de Europa Press captaban a Agatha a la salida del plató de televisión tras su primer día como colaboradora e insistía que su relación con Patón marcha viento en popa: "Todo fenomenal, estupendo". A pesar de los constantes rumores que les rodean y la aparente falta de comunicación que hay entre ellos en los últimos días, la diseñadora insiste en que todo está bien en su relación por lo que su historia de amor sigue adelante: "Estamos fenomenal".

Aunque Agatha se esfuereza por lucir la mejor de sus sonrisas ante las cámaras, deja muy claro que a ella no le gustan los juegos que Patón se trae con la prensa: "No, de verdad coñas de esas no. A él le encantan, pero a mí no me gustan, gracias" y sentencia: "no me hace gracias eso, de verdad, te lo prometo". Tras estas primeras pero escuetas palabras con la prensa, la diseñadora llega a casa tras su primer día de trabajo como colaboradora en 'TardeAr' e insiste en que no puede contar nada debido al contrato que tiene con el programa 'De Viernes' para hablar sobre su vida privada.