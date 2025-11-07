Aitana Ocaña en Los 40 Music Awards 2025: "Va a pasar algo muy fuerte"

La cantante Aitana durante el photocall previo a la entrega de Los40 Music Awards Santander 2025, en el Roig Arena, a 7 de noviembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - JORGE GIL / EUROPA PRESS

MADRID, 7 Nov. (CHANCE) -

Un año más, Aitana Ocaña ha asistido a Los 40 Music Awards Santander 2025 en el Roig Arena de Valencia y lo ha hecho con máxima expectación por parte de los medios de comunicación que se encontraban en la alfombra roja esperando su llegada.

Allí, la artista ha asegurado que "va a pasar algo que para mí es un sueño cumplido" aunque "quizás a mucha gente le parezca algo que no es tan fuerte, pero la gente que me conoce sabe que va a ser algo muy fuerte para mí". Tanto es así que ha afirmado que "es de los días que más nerviosa estoy en toda mi carrera y solo digo que si sale mal sepáis que es porque estoy muy emocionada".

En cuanto a Rosalía, la artista espera ilusionada que pueda fotografiarse con ella de nuevo y cuando le preguntaban si es posible una colaboración con ella, contestaba que "me encantaría, pero Rosalía es otra liga completamente diferente".

Por último, tras su declaración de amor a Plex, la artista ha vuelto a recalcar que está enamorada: "Os lo he dicho cincuenta veces, estoy enamorada", pero ha matizado que "ni muchísimo menos quiero decir que antes no estuviese enamorada, simplemente que cuando vas creciendo y madurando en el amor, lo sientes de otra forma".