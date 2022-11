Albano, con ganas de hablar de Lydia Lozano, deja a entrever un posible 'documental'

MADRID, 20 Nov. (CHANCE) -

Albano se sentó la noche del sábado en el 'Deluxe' para hacer frente a las declaraciones que hizo Patricia Donoso hace unas semanas en 'Sálvame Diario' cuando afirmó que había mantenido una relación sexual con el cantante. Sin embargo, el cantante también habló de Lydia Lozano, que finalmente no acudió al programa porque se vio sobrepasada.

Antes de su entrevista, Albano nos mostraba las ganas que tenía de hablar de Lydia Lozano y aseguraba que "ha sido la señora ¿Cómo se llama? Lydia Lozano tiene que estar presente, decir dónde está la verdad yo la tengo, tú no" y nos confesaba que no necesita un perdón por su parte: "no lo quiero", pero sin embargo sí que "ha llorado mucho". Eso sí, el deseo que tiene ahora mismo es "más que perdonarla, olvidarla mejor".

Albano también nos hablaba sobre Patricia: "no sé quién es me estás hablando de una persona que no conozco" y argumenta que ella puede tener una foto con él en el aeropuerto porque "si tu vienes a un aeropuerto conmigo cada 5 pasos se hacen fotos conmigo". Además, no descarta demandarla, asegurando que que no se tomaría con ella ni un café "después de esta mierda que esta haciendo, si ella va por el sur yo por el norte".

En cuanto a su exmujer Romina Power subraya que la relación es buena y que hay que saber diferencia lo que es el matrimonio y la familia que se crea: "mis relaciones son buenas nunca uno tiene que olvidar que el matrimonio se acabó pero la familia existe... siempre existe el respeto una palabra que la gente olvida".

Y atención porque Albano deja la puerta abierta a realizar un documental de su vida y de la desgraciada historia de la desaparición de su hija Ylenia: "Por qué no, es trabajo me ofrecen trabajo tenemos que mirar cómo es que dicen cómo se puede hacer si el asunto me gusta se puede hacer".

Cargando el vídeo....