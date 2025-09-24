Alejandra Pareja-Obregón responde implacable (y sin miedo) a la demanda de su padre, Martín Pareja Obregón

MADRID, 24 Sep. (CHANCE) -

Martín Pareja-Obregón ha decidido responder a los ataques que su hija ilegítima Alejandra Pareja-Obregón le ha lanzado en diferentes platós en los últimos meses -por no querer saber nada de ella y no hacerse cargo de la pensión de manutención que está obligado a pasarle mensualmente después de que un juez le adjudicase la paternidad de la joven ante su negativa a someterse a las pruebas de paternidad- y ha decidido contraatacar precisamente en los juzgados.

El diestro ha demandado a su hija por atentar presuntamente contra su derecho al honor y a la intimidad y, aunque dolida y "en shock" porque todavía no se cree que su padre haya tomado medidas legales contra ella si ni siquiera la conoce, ha visitado 'Y Ahora Sonsoles' para responder a su progenitor y mandarle un durísimo mensaje.

Y aunque se ha disculpado públicamente por haber llamado a Martín "sinvergüenza" -llevada por el dolor al ver a su madre destrozada llorando-, ha expresado que antes de demandarla debería pagarle lo que le debe: "No voy a quedarme callada. No sé a dónde quiere llegar con esa demanda, no asimilio que una persona a la que no conozco personalmente me haya demandado por pedir lo que me pertenece, aunque sea públicamete".

"Primero me tiene que dar todo lo que me debe. Antes me pasaba 30 euros, ahora pasa 90, 80, 75... él me tiene que pasar 200 euros, pero nunca ha pagado la cuantía entera. Papá, no voy a parar, a ver quién gana" expresado con firmeza, dejando claro que no piensa rendirse y que va a seguir reclamando lo que es suyo a pesar de la demanda.

"Me encantaría que él se hiciese las pruebas, nada más que para callar bocas, para no sentirme juzgada por Sevilla, yo no tengo la necesidad de mentir. Mi ADN está en el laboratorio, si no soy tu hija, adelante" ha retado al torero, al que ha mandado un mensaje: "A mi padre le digo, papá no voy a parar, no me voy a quedar callada, siento si algunas cosas te han afectado, pero me lo estás poniendo muy difícil y no me has dejado otra. Nos veremos y lucharemos, a ver quién gana".

Sin embargo, y aunque reconoce que todo esto le está pasando factura, no cierra la puerta a tener relación con Martín y, como ha confesado ante las cámaras de Europa Press, "espero que me quite la demanda y que hablemos como personas adultas". "Espero también que se haga las pruebas de paternidad, lo necesito" suplica.