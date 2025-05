Alejandra Rubio, sorprendente reacción al 'tirón de orejas' de Terelu Campos: "Me lo merezco"

MADRID, 7 May. (CHANCE) -

Una semana después de la publicación de la exclusiva de Terelu Campos en la revista 'Diez Minutos' zanjando definitivamente los rumores de mala relación con Mar Flores al revelar que la modelo le mandó un regalo por Navidad, y que entre sus planes más inmediatos está el de verse personalmente para disfrutar juntas del nieto que tienen en común -Carlo Jr, hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, de 5 meses-, el tema continúa dando que hablar.

Declaraciones que no sentaban nada bien a su hija, que sin molestarse en disimular su enfado se sentaba en el plató de 'Vamos a ver' para echar una dura reprimenda a su madre: "Me parecía innecesario, no hay que dar explicaciones a nadie de lo que pasa en nuestra familia. Se ha equivocado, se lo podía haber ahorrado" expresaba molesta porque Terelu haya puesto el foco en su suegra.

Lejos de quedarse callada, o darle la razón a su hija, la hermana de Carmen Borrego dejaba claro en su reaparición en '¡De Viernes!' que no tiene que jusficarse y que no considera que Alejandra tenga que "tirarle de las orejas", ya que a sus casi 60 años se ha "ganado poder hablar libremente de su vida".

"No me gustó. No estaba encantada con que mi hija diga eso, pero asumo que ella trabaja aquí y tiene su criterio. Y se moja" añadía este martes en 'TardeAR' respecto al enfado de su hija, reconociendo que la novia de Carlo en ocasiones se explica de "manera muy déspota" y puede dar una sensación que no es.

Después de varios días alejada del foco mediático y meditando acerca de su 'ataque' -muchos lo vieron así- a su madre, Alejandra ha reaparecido visiblemente más tranquila ante las cámaras de Europa Press y, muy sincera, ha reaccionado de una manera sorprendente al 'tirón de orejas' que Terelu le ha dado públicamente por su actitud: "Me lo merezco de vez en cuando, claro que sí. No sé si me ha tirado de las orejas porque no lo he visto, pero si me tira de las orejas me parece muy bien" ha admitido. "Efectivamente ella es libre de hacer lo que quiera, pero yo le puedo decir mi opinión" ha añadido.

"No estábamos peleadas en ningún momento. No hay ningún problema en la familia, de verdad. Que son tonterías. Que nada es tan importante. ¿Vale?" ha asegurado, defendiéndose de las críticas con contundencia: "Yo soy como soy y punto. Si les parece mal, pues lo siento mucho. Pero tampoco hice público mi enfado. Dije que no me parecía bien, igual que se lo dije a ella y ya está".

Y dejando claro que no existe ningún tipo de cisma entre Terelu y ella, Alejandra nos ha contado que "claro" que pudo felicitarla por el Día de la Madre, afirmando que "por supuesto, claro que sí" que es la mejor madre del mundo.

También fue una jornada muy especial para ella, ya que celebraba por primera vez el Día de la Madre tras el nacimiento del pequeño Carlo el pasado 6 de diciembre. Tanto es así que a pesar de que prefieren llevar su paternidad lejos de los focos, Carlo Costanzia no dudó en felicitar a su novia en redes sociales compartiendo una fotografía inédita muy especial mirando con adoración a su bebé.

"Me hizo muchísima ilusión, imagínate" ha confesado Alejandra con una sonrisa, revelando que no pudieron celebrar este día ni con Terelu ni con Mar Flores porque "estábamos fuera". Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!