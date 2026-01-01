Amelia Bono y Alejandro Reina despiden el año compartiendo lo que les enamoró, el deporte

AMELIA BONO Y ALEJANDRO REINA PARTICIPAN EN LA SAN SILVESTRE DE LAS ROZAS - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 1 Ene. (CHANCE) -

Después de un año en el que Amelia Bono ha disfrutado al máximo de su soltería siempre rodeada de amigos y familiares, la hija de José Bono ha despedido el 2025 de la mejor forma posible, ilusionada de nuevo en el amor al lado de su entrenador personal, Alejandro Reina. Hace tan solo unas semanas era la propia Amelia la que compartía la noticia de su nueva ilusión en las redes sociales en las que, desde entonces, no ha cesado de presumir de relación.

En esta ocasión, la que fuera nuera de Raphael ha compartido la original forma que ha tenido ella y su nueva pareja de despedir el año. Haciendo gala de su espectacular forma física y de la química que existe entre ellos, la pareja intentaba pasar desapercibida entre la multitud que ha participado en la XIV edición de la San Silvestre de Las Rozas, un recorrido de 10K en los que la pareja ha demostrado que el deporte en una de sus principales aficiones en común. Junto a otros amigos, la Amelia y Alejandro han derrochado cariño y felicidad en el que fue el último día de un año muy especial para ellos.

A pesar de la maravillosa relación que Amelia Bono y su ex marido, Manuel Martos, siguen compartiendo por el bien de los cuatro hijos que tienen en común, la empresaria compartía su nueva ilusión en redes sociales el pasado mes de diciembre tras haber compartido con Alejandro un nuevo reto deportivo, la maratón de Nueva York. "Hay una persona especial en mi vida. No voy a hacer discursos eternos, solo decir que me hace bien y que estamos muy felices" escribió entonces Amelia en su cuenta de Instagram.