Amelia Bono confiesa cuál es el consejo que le ha dado su novio de cara a su debut en televisión

MADRID, 27 Feb. (CHANCE) -

Inesperada y sorprendente ha sido la confirmación de Amelia Bono como una de las concursantes de la séptima edición de 'El Desafío', uno de los programas punteros de la televisión por el que ya han pasado participantes tan dispares como María Pombo; Norma Duval; Jesulín de Ubrique; Jorge Lorenzo; Genoveva Casanova; Victoria Federica o Guillermo Bárcenas, a quien se puede ver en pantalla en esta sexta edición que está en emisión.

La séptima, en la que participará la exnuera de Raphael, ya ha comenzado sus grabaciones y ha sido a la salida de una de éstas cuando Amelia ha dado sus primeras declaraciones como flamante concursante, desvelando cómo está siendo la experiencia, así como el consejo que le ha dado su pareja y la reacción de los cuatro hombres de su vida, que están quizá más emocionados que ella con esta experiencia extrema.

A pesar de su discreción, Amelia Bono sí ha confesado que su chico, Alejandro Reina, le ha dado un consejo que está siguiendo pies juntillas: "Que lo disfrute y es lo que estoy haciendo, disfrutando". Romanticismos aparte, sus hijos han puesto el contrapunto con sus preguntas: "Mamá, ¿pero cómo vas a estar ahí? ¿No te vas a morir? Digo 'no, no, no' y los pequeños 'sí, sí, sí". Lo mejor que tiene Amelia es que en casa tiene ayuda de su novio y de sus niños y eso seguro que suma puntos a la hora de ganar pruebas.

La empresaria no puede disimular la felicidad que ha supuesto 'El Desafío'. Está "muy bien, muy contenta" aunque reconoce que es "muy duro", se ha encontrado con "mucha competitividad, hay un nivelón enorme y la verdad que muy guay, disfrutando mucho". A pesar de los moratones y las secuelas de los ensayos y las horas de trabajo, Amelia Bono confirma que es "una afortunada, es un privilegio estar aquí".