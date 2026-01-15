Amor Romeira lanza una demoledora advertencia a Jessica Bueno sobre su nuevo novio: "No lo iba a contar pero..."

Amor Romeira - EUROPA PRESS

MADRID, 15 Ene. (CHANCE) -

Hace unos días Amor Romeira se 'enfrentaba' a Jessica Bueno en directo durante una conexión de la modelo con el programa 'Fiesta' en la gala de los premios Army, al preguntarle si era conocedora que su nuevo novio, Roberto Mendoza, tendría pareja cuando empezaron su relación. Visiblemente molesta, la ex de Kiko Rivera dejaba claro que es una persona "coherente y sentata", que va con "pies de plomo" y que "no me metería en ningún lío": "Son rumores todo lo que os llega. Creo que me conocéis un poco para saber que no me metería en un lío. No busquéis donde no hay, simplemente estoy conociendo a una persona" zanjaba.

Lejos de dar un paso atrás, la colaboradora sigue insistiendo en que el músico andaluz no ha sido sincero con Jessica, y no ha dudado en lanzar una demoledora advertencia revelando que no es la primera vez que este chico deja a una pareja "anónima" por una "celebrity", dejando entrever su interés en convertirse en un rostro conocido por su vida amorosa.

"Mira, yo a Jessica le tengo mucho cariño, y no le iba a contar, pero te lo voy a contar. No es la primera vez que este chico deja a una novia para empezar una historia con una famosa. Entonces, Jessica, cariño, eres la segunda. La segunda que pasa por esta situación. Y casualmente, siempre está en un proceso de separación y soltera... No" ha asegurado.

Y aunque no ha querido desvelar su fuente sí ha contado quién es la famosa con la que estuvo antes que con la ex de Jota Peleteiro: "Ya lo hizo, y voy a dar los nombres. Ya lo hizo una vez que tenía una novia que era DJ, que era anónima, y empezó a conocer a Fiama, la de Mujeres y Hombres, de la Isla de las Tentaciones, que ahora está con un futbolista que acaba de ser mamá".

"Pues él dejó a su novia DJ por Fiama, y ahora acaba de dejar a su otra novia recién parida por ti, Jessica Bueno, cariño, así que no te sientas especial, y yo te diría que huye, detrás de la colina más allá, vete" le ha advertido.

"Porque ¿sabes lo que pasa con Jessica Bueno? Que yo tengo cariño. Y luego cuando ya pase más tiempo y se dé cuenta de que está con un truhán, con un señor... Te recuerdo Jessica que todas las exclusivas que he dado de ti, tanto la de Jota Peleteiro, como la de Luitingo, todas eran verdad. ¿Esta va a ser mentira? Dudo mucho" ha sentenciado.

Además, y como no podía ser de otra manera, Amor se ha pronunciado sobre las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias. "Estoy espeluznada, o sea, horroroso. Yo creo que hay una era que tiene que caer, ¿no? Y era esa era del poder, de la impunidad, de creerse intocable" ha afirmado tajante, convencida de que el cantante "nunca en la vida se imaginó que esto podría pasar".

"Pero cariño, si cayó Juan Carlos I, ¿cómo no vas a caer tú, mi vida? O sea, es que esto es así. Solamente con ver los vídeos, ya no hablamos de testimonio, que vamos a mantener la presunción de inocencia para Julio Iglesias, pero los testimonios están ahí. Y el maravilloso trabajo periodístico que ha hecho el Diario.es con Univision Noticias es innegable" ha apuntado, asegurando que también son muy reveladoras las imágenes de la hemeroteca de "Julio Iglesias que cogía a presentadoras y las sometía a besos contra su voluntad".

"Ya con eso creo que no cabe debate en que este señor estaba sobrepasado de poder y de controlar las situaciones a su antojo. Hay que hacérselo mirar, ¿eh? Que tú seas un gran artista no significa que no puedas ser un asco de persona. Entonces, como artista, bravo Julio, como persona, pa' ti." ha concluido implacable.