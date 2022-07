¿Ampliará Irene Villa su familia con David Serrato?

MADRID, 19 Jul. (CHANCE) -

Desde que Irene Villa anunciase públicamente haber dejado atrás la soltería y haberse animado a iniciar una relación de pareja, la deportista paraolímpica se ha atrevido a presentar a David Serrato y no ha dudado en compartir detalles de su novio.

Enamorada y muy feliz junto a sus hijos y su pareja, Irene Villa confirma que no ampliará más la familia. El que fuera profesor antes de cambiar de profesión ha antepuesto la salud de su pareja por encima de su deseo de ser padre. Demostrando lo mucho que se preocupa por ella, acepta que serán una pareja de dos. A pesar de tener muy buena mano con los niños, es muy cuidadoso y trata de recordarles a sus hijos que él es solo un amigo, pues ya tienen un padre y una madre maravillosos. "No es su padre y él siempre lo dice" relata Irene Villa.

Desde que iniciaron su relación, la deportista ha querido mantener la no convivencia con él, respetando las rutinas y libertades de su pareja. Aunque no ha cambiado de idea, se plantea buscar una casa para compartir en algunos momentos puntuales. Aunque es muy pronto para hablar de grandes celebraciones y bodas, no descarta celebrar su unión en un futuro.

La pareja disfruta de una relación llena de comprensión, respeto, tolerancia y mucha paz. Ambos defienden el optimismo por encima de todo, algo que han aprendido tras superar etapas muy difíciles de sus vidas y que les ha asegurado no tener ni una sola discusión en el tiempo que llevan juntos.

Irene Villa ya ha podido conocer a su suegra, a quien describe como una mujer excepcional. David Serrato pudo conocer a María Jesús González el día en que conoció a la deportista y a sus hijos. Como ella misma relata, ya supo de antemano a qué se iba a enfrentar en un futuro.

Define su momento actual como un sobresaliente alto, atribuyendo a su pareja la causa de su máxima felicidad aunque siempre ha defendido que no es necesario tener pareja para sentirse bien con una misma. "Yo creo que cuando estás bien, te da igual tener pareja, no tenerla. Obviamente, ahora no te voy a engañar, estoy en un momento en que no me lo hubiera imaginado ni en sueños" confiesa Irene Villa.

