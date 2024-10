Ana Boyer se sincera sobre el deseo de Tamara Falcó de ser madre: "Tiene claro que si viene bien, y si no también"

MADRID, 24 Oct. (CHANCE) -

Instalada en Doha, Catar, junto a su marido Fernando Verdasco y sus tres hijos, Miguel, Mateo y Martín, Ana Boyer ha regresado a nuestro país para asistir a la fiesta de presentación de la nueva colección de la joyería Rabat, 'black & white', que celebra la sofisticación eterna del diamante une el brillo impecable del diamante blanco con la profunda elegancia del diamante negro.

Las joyas más preciadas de la hija menor de Isabel Preysler, está claro, son sus pequeños -en los que está completamente volcada-, pero si tuviese que destacar una pieza de su colección personal esa sería como nos ha contado "mi anillo de pedida, probablemente una de las joyas que más me ha marcado".

Feliz en el Emirato, Ana confiesa que "nos encanta vivir allí", y sin planes por el momento para regresar a España, asegura que no cree que haya hecho "un sacrificio" por dejarlo todo y seguir al tenista a Doha. "Para mí a día de hoy mi prioridad máxima son mis hijos, es cuando yo me siento plenamente feliz es cuando estoy con ellos y entonces tampoco es que me pese ni siento que haya hecho ninguna renuncia, porque cuando pienso dónde me gustaría estar es con ellos" desvela.

Sin embargo, reconoce que hay algo -o más bien alguien- a quienes echa "muchísimo de menos": su madre y su hermana Tamara Falcó, a las que ha aprovechado para hacer "un llamamiento para que vengan a visitarme más". "Tamara e Íñigo no paran de viajar, tienen que venir ahora a vernos a nosotros" ha apuntado con una sonrisa.

Sobre el momento tan dulce que atraviesa la marquesa de Griñón, la benjamina del clan Preysler revela que la ve "muy enamorada" de su marido. "Ya sabéis que Tamara es muy transparente y como se la ve, es como está, y la vemos muy feliz y muy bien" asegura.

Presumiendo de lo 'súper tía' que es la colaboradora de 'El Hormiguero' con sus sobrinos -"se tira al suelo, hace volteretas, gymkanas, se mete en toboganes en los que no caben los adultos", al igual que Isabel, que se derrite con sus nietos y juega como si fuese una niña más con ellos- Ana se ha pronunciado con sinceridad sobre los deseos de Tamara de ser madre. "Está muy tranquila. Obviamente, si a veces cuando estáis preguntándole todo el tiempo, pues a lo mejor puede ser molesto, pero como ella está muy tranquila y tiene claro que si viene bien y si no también, eso es lo importante" reconoce, destacando que no se ha frustrado por no haber logrado quedarse embarazada por el momento.

Respecto a sus hijos, la socialité asegura que por el momento no parece que vayan a seguir los pasos de Verdasco como tenista porque "ahora mismo les gustan todos los deportes, tenis, fútbol..." pero admite que no le gustaría: "Es muy duro, la vida de un deportista de élite son muchos sacrificios. Y se sufre mucho viendo al deportista y yo creo que ya, viendo a Fernando, ya hemos sufrido lo suficiente" explica.

Una ocasión en la que Ana también nos ha hablado del gran momento que atraviesa su madre, confesando que no sabe si está de nuevo abierta al amor tras su ruptura hace casi dos años con Mario Vargas Llosa. "Yo la veo que ya está muy tranquila. Está muy feliz, está encantada con sus nuevas rutinas y esta etapa, sí, y la veo muy contenta" afirma, dejando claro que, más allá de que vuelva a enamorarse "a mí lo que me gusta es que ella esté feliz. Si está feliz sola, todos los hijos estamos felices. Y si está feliz con alguien, nosotros también".

¿Protagonizaría su propia docuserie como hizo su madre hace un año? Como apunta, "eso siempre lo tienes que pensar y depende un poco de en qué momento específico te pille. Yo creo que sí, a lo mejor te cogen un momento en el que te encaja, pues dices que sí, te lanzas. Y luego hay otros momentos en los que dices, pues ahora no me veo". Sin embargo, de hacerlo sería en Doha porque, como asegura, "a lo mejor en un futuro volvemos a España que nos encanta pero por circunstancias estamos muy bién ahí y de momento nos quedamos".

Una reaparición en la que Ana también se ha pronunciado sobre la retirada del tenis profesional de Rafa Nadal, revelando que Verdasco está "tristísimo" y está viviendo el momento "con mucha emoción. Fernando ha vivido muchísimas cosas junto a Rafa y estaba muy emocionado y le había llegado al corazón". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!