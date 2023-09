Ana María Aldón le dice 'sí, quiero' en directo a su novio Eladio

MADRID, 17 Sep. (CHANCE) -

¡Ana María Aldón se casa! Esta ha sido la inesperaba sorpresa que la pareja nos tenía reservada para este comienzo de temporada. En esta ocasión ha sido su pareja, Eladio, el que ha aprovechado una llamada telefónica al programa 'Fiesta' en el que tabaja Ana María para declararle su amor incondicional y atreverse con una pedida de mano.

Lejos de un gran despliegue, la pareja ha preferido la sencillez para mostrar el gran amor incondicional que se tienen y lo felices que están de haberse encontrado en el camino. "Eres Maravillosa" aseguraba un enamorado Eladio adelantando que podría pasar el resto de su vida con ella e incluso casarse, una propuesta que termina haciendo en directo.

"Vamos a darle un poquito de forma a esta relación que tenemos tú y yo, vamos a celebrarlo con todos y que te quiero" comenzaba pidiendo la propia Ana María cuando acaban de celebrar su quinto mes de relación. Finalmente, Eladio cumple los deseos e su pareja y formula la pregunta "¿Te quieres casar conmigo?" para la que obtiene una respuesta de lo más clara: "Eres maravilloso. Por supuesto que quiero casarme contigo".

De lo más feliz y enamorada, Ana María también aprovechaba el momento para agradecerle a su futuro marido lo feliz que la ha hecho en estos meses juntos: "Quiero darte las gracias porque me haces sentir muy dichosa, pero es un universo lo que siento. Estoy tan convencida que no me importa dar el paso. Por esto te he dicho que sí. Te quiero".