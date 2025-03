Andrea Duro zanja la polémica: habla de su encuentro con Juan Betancourt y de la relación que mantienen

MADRID, 12 Mar. (CHANCE) -

Hace unos días, Andrea Duro y Juan Betancourt se reencontraban en la fiesta de Vanity Fair en Gran Canaria y protagonizaban un 'tenso momento' al no saludarse en el photocall. A raíz de ese desplante, muchos aseguraron que la relación entre ellos es nula tras la historia de amor que vivieron en el pasado.

Eso sí, el modelo fue preguntado por ello minutos más tarde en el mismo photocall y aseguró que le tenía muchísimo cariño, mientras que ella evitaba hablar del que fuera su pareja y sembraba aún más la duda.

Este miércoles, la actriz ha reaparecido en el preestreno de 'La favorita 1922', la nueva serie de Telecinco, y ha querido aclarar todas las dudas que han surgido a raíz de ese 'desencuentro' en Gran Canaria.

Allí ha comentado que "Juan y yo hace muchísimo tiempo que no somos pareja como todo el mundo sabe" y "aluciné con la noticia" porque "tenemos una relación fantástica y nos llevamos genial"... pero que no habló de él ante la prensa porque "no me apetecía porque no hablo en privado, mucho menos en público".

Además, ha querido desvelar que sí se encontraron antes del photocall porque "había una sala enorme antes de entrar" y ha explicado que le ha disgustado el impacto que ha tenido la noticia porque nunca se ha visto en una situación parecida: "No ha estado bien, no estoy muy contenta con esto".