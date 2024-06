Ángel Cristo mantiene sus polémicas palabras sobre su madre, Bárbara Rey, y su hermana, Sofía Cristo: “No miento”

MADRID, 6 Jun. (CHANCE) -

Ángel Cristo se mantiene firme en sus polémicas declaraciones recientes sobre su madre, Bárbara Rey, y su hermana, Sofía Cristo. El equipo de Europa Press ha podido hablar con el hijo de la vedette, que ha vuelto a dejar claro que no se arrepiente de nada de lo que ha dicho: "Es que no miento. Lo siento de verdad. Os lo agradezco porque sé que hacéis vuestro trabajo, pero es que no puedo decir nada de verdad".

A pesar de ello, ha querido expresar su malestar por la situación actual, afirmando que, al igual que su hermana, está afectado: "Yo también". Se mostró contundente al afirmar que sus entrevistas anteriores han dejado claras muchas cosas: "Si veis mis entrevistas está claro que hay muchas cosas claras".

Sobre las supuestas pruebas que Bárbara Rey tendría, Ángel comenta: "Pues nada, pues genial". Además, no ha dudado en recomendar a Sofía que cada uno siga con su vida: "Es lo que yo le recomiendo".

En respuesta a las palabras de su madre y su hermana, explica: "Sabéis que yo no hablo con vosotros siempre, pero no puedo. Si es que no tiene sentido porque esto es un toma y daca todo el tiempo". Y es que por el momento, Ángel cree que no debe hablar más sobre ellas: "Ahora, no voy a hablar de ellas. Es que... no es el momento ni la situación... no".

Por otro lado, también ha hablado sobre su reciente revisión médica tras su participación en el reality 'Supervivientes': "Voy a hacerme las pruebas de 'Supervivientes' porque me tienen que ver si estoy bien y esas cosas".

Finalmente, Ángel ha querido mandar un regalo a Aurelio Manzano tras sus comentarios: "A ver, es que no sé yo si estoy preparado para contestar a Aurelio porque no llevo ni un mechero. Bueno, mira, darle esto a Aurelio de mi parte". Entregando al redactor un chupachups, bromea: "Mejor chupar eso que lo del mechero, porque creo que no fuma, no sé... lávate los dientes después de comer chuches".