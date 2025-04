Antonio Banderas, muy emocionado, cumple con la tradición en la Semana Santa de Málaga un año más

MADRID, 14 Abr. (CHANCE) -

Un año más, y ya hemos perdido la cuenta, Antonio Banderas ha hecho un hueco en su apretada agenda profesional para cumplir con la tradicion y ejercer como mayordomo de la Cofradía de Lágrimas y Favores en el Domingo de Ramos en su Málaga natal.

Orgulloso de ser de las Reales Cofradías Fusionadas, y muy emocionado por poder salir a procesionar después de la suspensión del paso el año pasado a causa de la lluvia, el actor ha contado este año con una invitada muy especial, la cantante malagueña Vanesa Martín, que por primera vez ha asistido a la estación de penitencia de una de las Cofradías más populares de la ciudad andaluza de la que el protagonista de 'El Zorro' se ha convertido en su mejor embajador.

"Es la primera vez, la verdad, no había pensado nunca en esta salida y estoy súper emocionada, me traen a llorar, nada más que ha empezado la banda a tocar y he visto la hermandad tan bonita que se genera aquí, muy emocionada, muy afortunada de la Semana Santa que tenemos, muy orgullosa. Me ha invitado Antonio a estar aquí, así que agradecida y descubriendo el arte malagueño" ha confesado la artista.

Ataviado con la túnica color crema y el capirote verde, un emocionadísimo Banderas que, acompañado por su hermano Javier, ha querido reivindicar el sentido que para él tienen estas fechas más allá del fervor religioso: "Yo siempre le llamo a la Semana Santa las tres S, la Semana Santa Solidaria. A mí la ilusión es, la verdadera ilusión es la Fundación. Que es la que trabaja todo el año y creo que presta un servicio muy bonito a la sociedad, ¿no? A la que le pedimos el espacio público una vez al año. Para mí eso es lo más importante. La Fundación Lágrimas y Favores".

"Nosotros pretendemos que cuando se vea todo esto en la calle no se quede todo en el repujado de los tronos, en los bordados de los mantos, en la acera, sino que vaya más allá. Que la gente sepa que durante todo el año se están haciendo cosas muy bonitas. Un montón de cosas que se están haciendo y todos los años además elegimos temas nuevos también, aparte de los que el patronato ha ido aprobando ya de forma consistente durante los últimos 15 años, que son ya muy seguidos en estos años" ha explicado, apuntando que desde la Fundación de Lágrimas y Favores "hay que arrimar el hombro, y allá donde no llegan las instituciones públicas podemos llegar nosotros. Esa es la Semana Santa del Siglo XXI, no hay otra".