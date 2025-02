Antonio Banderas y Nicole Kimpel desvelan el secreto de su amor y cómo van a celebrar San Valentín

MADRID, 13 Feb. (CHANCE) -

Tras varios meses en cartel en el Teatro Soho de Málaga con un éxito rotundo de público y crítica, Antonio Banderas llega a Madrid con su musical 'Gipsy'. Uno de los espectáculos de la temporada que podremos ver las próximas semanas en el Teatro Nuevo Apolo, y a cuyo estreno han asistido numerosos rostros conocidos, como Susanna Griso, Bertín Osborne, Rossy de Palma, Loles León, Imanol Arias o Nicole Kimpel, que tras su ausencia en la gala de los Goya el pasado sábado ha reaparecido para arropar al actor malagueño en un día tan especial.

Tan enamorados como el primer día después de 10 años de discreta relación, la novia de Banderas ha atentido a la prensa y, además de confesar que son muy románticos y les gusta celebrar San Valentín, nos ha contado lo feliz que está en España al lado del intérprete. "Me he mudado 38 veces, y siempre cuando estoy aquí es el país de Antonio y lo amo, y amo el país y me encanta y sigo descubriendo cosas" ha reconocido, revelando que el plato de la gastronomía nacional que mejor se le da a su pareja es "la paella, la cocina muy rica".

"Me encanta celebrar el día de los enamorados, pero no ese día especifico, siempre lo celebramos, cada día hay algo de San Valentín" ha asegurado, desvelando que siempre se hacen algún regalito el 14 de febrero: "Para mí San Valentín siempre es chocolates y flores como me encanta el chocolate" ha confesado con una sonrisa.

Unas declaraciones a las que ha correspondido Banderas revelando que el secreto de su felicidad junto a Nicole es muy sencillo: "Nos queremos y es muy fácil" asegura, reconociendo que a él también le gustan la paella, los bombones y los dulces. "Las flores no me gustan en el teatro, me dan un poquito de yuyu. Me recuerda a los cementerios y todo eso" ha bromeado.

Ilusionado con traer 'Gipsy' a Madrid, el actor admite que "venimos con muchos músculos porque la cosa ha funcionado muy bien en Málaga. No es lo mismo que abrir un espectáculo de primeras sin saber cuál va a ser la reacción del público, la crítica, sino que ya venimos muy respaldados y con una respuesta del público y de la crítica en Málaga fabulosa. Pero, claro, siempre la capital es la capital, ¿no? Venir aquí a Madrid...".

"Y me sigo poniendo nervioso. Tengo ahí 18 músicos, una compañía de 30 personas que saben muy bien lo que se juegan ahí en el escenario, entonces eso produce nerviosismo, pero yo creo que eso también ayuda a que las cosas salgan, ¿no? No estoy en el escenario, cuando estoy en el escenario, los nervios son distintos, son de otra manera, eso es otra cosa, se concentra aquí en el estómago, ahora es, venga, chicos, tirar del carro, de todo lo que hemos trabajado, que hemos trabajado mucho y seguir todas las instrucciones" explica, demostrando una vez más su cercanía y sencillez a pesar de tratarse de uno de los actores más famosos del planeta.

Una cita muy especial en la que Antonio ha hecho una bonita declaración de amor a Madrid a pesar de que al contrario de lo que se ha publicado continúa viviendo en Málaga: "El centro lo tengo en Málaga, es donde está mi teatro. Madrid ha sido parte de mi vida, he vivido 12 años aquí y he sido muy feliz en una época esplendorosa, la de la movida, y le tengo un cariño especial. Madrid es una ciudad preciosa y está estupenda, estupenda, entonces, da gusto venir aquí, la verdad".