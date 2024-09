Asraf da la última hora sobre Isa Pantoja tras su operación de urgencia de apendicitis

MADRID, 13 Sep. (CHANCE) -

Preocupación por Isa Pantoja, que este jueves ha sido operada de urgencia en el hospital del Puerto de Santa María en Cádiz. Después de varios días con fuertes dolores en el vientre que creía que eran gases, la hija de Isabel Pantoja acudía de madrugada al centro médico y horas después era intervenida a causa de una apendicitis.

Y aunque en un primer momento se especuló con que esta infección podría haber derivado en una peritonitis por la tardanza en el diagnóstico, en el programa en el que colabora, 'Vamos a ver', han revelado cómo se encuentra. "Está bien, tranquila y aunque todavía un poco dolorida, poco a poco se va recuperando" ha relatado Adriana Dorronsoro tras hablar con Isa.

En todo momento al lado de su mujer, y tras irse a su casa para descansar un rato y cambiarse de ropa después de pasar la noche con ella, Asraf Beno ha regresado al hospital en torno a la hora de comer y nos ha dado la última hora sobre el estado de la peruana.

"Está mejorando poco a poco, sí. Menos mal que ya está tomando líquidos y poco a poco se está recuperando" ha desvelado con una sonrisa, dejando en el aire si recibirá el alta hospitalaria este viernes para continuar con su recuperación en su domicilio: "Eso no lo sé. Depende de ella y del médico que decida".

"Ella está bien" ha añadido, dejando en el aire si ha sido operada de apendicitis o de otra cosa porque como ha explicado "no me pertenece a mí, si quiero decir a alguien que lo diga no es cosa mía, como comprenderás".

Sin embargo, Asraf ha guardado silencio cuando le hemos preguntado por Isabel Pantoja, y no ha querido confirmar si se ha puesto en contacto con Isa para preguntarle cómo está, ni si tienen esperanzas de que la tonadillera se presente en el hospital para ver a su hija. Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!