¿Los Beckham españoles? Pilar Rubio, su divertida reacción a las comparaciones con Victoria y David

MADRID, 9 Abr. (CHANCE) -

A caballo entre Madrid y México desde que Sergio Ramos fichó por el 'Rayados' azteca el pasado febrero, Pilar Rubio ha reaparecido ante las cámaras días después de cumplir 47 espectaculares años para presentar su nueva colección cápsula para la firma de baño 'Selmark'. Y lo ha hecho presumiendo de su impresionante tipazo luciendo uno de sus diseños, un arriesgado vestido con estampado étnico tipo cut-out con el que, como no podía ser de otra manera, ha acaparado todas las miradas.

Como nos ha contado, tanto ella como sus pequeños se han adaptado a la perfección a su nueva vida en México: "Nosotros somos personas viajeras, somos ciudadanos del mundo, entonces encontramos algo bueno y una oportunidad en cada lugar, en cada rincón de este planeta, porque al final todo son riquezas, son experiencias y creo que hay veces que lo más importante creo que es, evidentemente, el cariño de los que te rodean, de tu familia". "Y segundo, compartir y poder abrir la mente, que a veces nos cerramos en nuestro pueblo. No puede ser, el mundo es muy grande y todos los lugares tienen algo que ofrecer y que aprender y eso a la larga es una enseñanza" ha asegurado con una sonrisa.

Y es que como confiesa, al margen de que Monterrey les ha recibido "maravillosamente", "yo tengo una ventaja porque desde que tengo uso de razón mi cocina favorita era la mexicana. Entonces, pues para mí llegar allí es como un paraíso. Es un paraíso, no paro de probar cosas, no paro de hablar con chefs porque me gusta interesarme, en este caso, por la cocina mexicana, entonces, pues estamos todos felices"." Son gente muy cariñosa, muy hospitalaria, aprecian mucho que estemos allí y nosotros apreciamos, pues, cómo nos han recibido, porque nos sentimos como en casa ya" reconoce.

"Madrid y México están a un paso. 12 horas de avión, pedazo de siesta, que me meto, ya está, no pasa nada" ha añadido, dejando claro que no le importa tener que estar viajando continuamente por motivos de trabajo a nuestro país.

Comentadísima ha sido la preciosa dedicatoria que Sergio le dedicó públicamente por su cumpleaños, agradeciéndole su apoyo incondicional y no soltarle nunca la mano aunque no siempre puedan estar juntos: "Al final es la realidad. Quiero decir, pues es lo que nos dedicamos todos los días y es nuestra verdad, ¿no? El estar juntos, el ser compañeros de vida, de proyectos y de todo. Y, sobre todo, cuanto más tiempo pasas con una persona, ya llevamos 13 años juntos, más te apetece estar porque te conoces más y creo que tienen más cosas en común. Al final, pues, haces como si fueras uno" confiesa.

De ahí que como asegura, no le da ningún tipo de importancia a los rumores de crisis que surgen cada dos por tres en su matrimonio. "Todo el mundo va a opinar porque somos personajes públicos. No sé si tienen derecho, pero que lo hacen, sí, lo hacen. Bueno, pues, si se desahogan así a mí no me importa. La verdad es que es lo que me importa, lo que pasa en mi casa, y afortunadamente hasta ahora es bueno" ha sentenciado, reconociendo que no se entera de los comentarios y que de la mayoría se entera cuando asiste a un evento. "¿Una crisis? Y yo es como, 'ah, bueno, vale, pues otra', pero es como si me hablases de una vida en el metaverso, porque la mía no es así. Entonces es todo inventado" ha zanjado, dejando claro que está igual de enamorada del futbolista que el primer día.

Tampoco se ha enterado de que en ocasiones les llaman 'los Beckham españoles': "Ostras, los Beckham" ha exclamado. "Los Beckham estuvieron en nuestra boda. Es lo único que a lo mejor tenemos en común. Nada más. No lo sé, es que no sé en qué sentido lo dicen, ni quién lo dice. Es verdad que tenemos cuatro hijos. Sí, tenemos muchas cosas en común. Tienes toda la razón. Me encantaría poder cantar igual de bien que Victoria pero no tengo ese talento, no lo tengo" ha añadido entre risas.

Centrada en 'Maestros de la Costura Celebrity' -el talent está en su semifinal y Pilar es una de sus favoritas- la presentadora desvela que por el momento no saben qué harán en Semana Santa: "Como nosotros vamos día a día por el trabajo todavía no sabemos cuál va a ser el siguiente movimiento que podamos hacer. Pero vamos, yo tengo ganas de irme a un sitio con playa o piscina para aprovechar estos looks maravillosos que tengo de baño" ha confesado, aprovechando para promocionar su colección de bañadores.

Amiga de Naty Abascal, por último hemos preguntado a la comunicadora cómo se encuentra la socialité tras la absolución de su hijo Luis Medina del delito de estafa agravada en el caso de las mascarillas. Muy discreta, Pilar ha asegurado que "sabes que no voy a entrar en eso. A Naty la adoro, la amo. Es una de las personas más importantes de mi vida, es un ejemplo en todos los sentidos y la adoro. Para mí es un ser superior".