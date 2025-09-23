Carlo Costanzia rompe su silencio y deja clara su postura en la guerra entre sus padres

MADRID, 23 Sep. (CHANCE) -

Carlo Costanzia se encuentra entre dos aguas en la nueva guerra desatada entre sus padres, Mar Flores y Carlo Costanzia di Costigliole, a raíz de la publicación de las memorias de la modelo, 'Mar en calma'. Un libro en el que, abriéndose en canal como nunca, relata los complicados y durísimos episodios -con infidelidades, acusaciones de maltrato físico y psicológicos, amenazas y denuncias cruzadas, incluyendo la sustracción de su hijo de la guardería para llevárselo a Italia sin avisar a su madre- que vivió con su exmarido, que no ha tardado en responder en el plató de '¡De Viernes!' anunciando medidas legales contra la creadora de contenido por las falsedades que cuenta en sobre él.

En medio de este complicado panorama, el novio de Alejandra Rubio, que muy unido a su padre no ha dudado en mostrarle su apoyo públicamente -al igual que su pareja y su suegra, Terelu Campos- posando con él en el cumpleaños de la presentadora dando una imagen de familia y unidad tras el tsunami mediático que han provocado las memorias de Mar.

A la vez, se da la casualidad de que el libro ha visto la luz justo cuando la modelo y Carlo están grabando el programa 'Decomasters' de TVE, en el que concursarán juntos contra otras parejas de famosos -como María Zurita y Antonia Dell'Atte, Isa Pantoja y Asraf, o Samantha y Colate Vallejo-Nágera- para demostrar a quién se le dan mejor las reformas y el interiorismo.

Un nuevo proyecto que 'obliga' a madre e hijo a pasar muchas horas juntos al día, y en el que según ha revelado la revista 'Semana' la tensión sería más que evidente entre ambos por el enfado de Costanzia con lo que la maniquí ha contado en sus memorias tanto sobre él como sobre su padre. Tanto es así que el yerno de Terelu habría intentado romper el contrato para no tener que trabajar con Mar, aunque al no llegar a un acuerdo no le quedaría más remedio que afrontar largas horas de rodaje codo con codo con su progenitora.

En medio de este aluvión de informaciones, Carlo ha dado un golpe sobre la mesa y ha roto su silencio para dejar claro que él no se ha posicionado al lado de nadie y, el hecho de que tenga una maravillosa relación con su padre -y le haya apoyado en su decisión de sentarse en un plató a desmentir a la modelo- no quiere decir que no pueda haber cordialidad con su madre.

"Está todo bien, muchas gracias" ha revelado cuando le hemos preguntado cómo ha sido su reencuentro con Mar tras la dura entrevista de su progenitor tachándola de mentirosa. "Chicos, no me meto ahí. Lo siento, ellos han dicho lo que piensan. Os lo agradezco, ¿vale? Yo estoy bien con todo el mundo" ha sentenciado, confirmando así que él se lleva bien tanto con uno como con el otro a pesar de la delicada posición en la que se encuentra por estar en medio.

"La posibilidad que en enero tenéis que ver 'Decomasters'" ha zanjado a su llegada a casa cuando Europa Press le ha preguntado por la posibilidad de que Costanzia di Costigliole demande a Mar, desmarcándose así de la batalla legal que podría iniciarse entre sus padres 30 años después de su separación.