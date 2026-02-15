Carlos Zurita actualiza el estado de salud de don Juan Carlos: "Está bien, sin duda"

Archivo - Carlos Zurita sale del Hotel Villa Magna, a 16 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - JOSÉ RAMÓN HERNANDO / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 15 Feb. (CHANCE) -

Nadie como un familiar cercano para saber cómo se encuentra uno y más cuando se especula cada dos por tres con la salud, hasta el punto de tener que salir a dar un paso adelante para decir, de manera rotunda: "Me encuentro muy bien, me cuido y hago ejercicio todos los días", como hizo recientemente don Juan Carlos a la revista '¡Hola!', para desmentir que estuviese mal.

Ahora ha sido su cuñado, el doctor Carlos Zurita, quien de manera concisa ha respondido en exclusiva a Europa Press, que el rey emérito "está bien, sin duda". El marido de la infanta Margarita, persona discreta donde las haya, siempre ha sabido mantenerse en un segundo plano acompañando a su mujer, a sus hijos y por supuesto a don Juan Carlos.

De hecho, ha sido uno de los pocos que ha viajado a Sanxenxo para visitarle alguna de las ocasiones en las que el rey Juan Carlos ha viajado a España para participar en las regatas. Los Zurita son uno de los grandes apoyos del padre de don Felipe y son de los que abogan por su regreso a nuestro país. "Cómo no, cómo no", indica el marido de doña Margarita con ímpetu.