Carmen Borrego aclara las importantes ausencias que han marcado el cumpleaños de José María Almoguera

MADRID, 13 Jun. (CHANCE) -

Día muy especial para José María Almoguera, que este jueves 13 de junio ha cumplido 35 años en uno de los mejores momentos de su vida, triunfando en el amor al lado de María 'La Jerezana' -de la que se confiesa enamoradísimo 6 meses después de comenzar su historia de amor en la casa de 'GH Dúo'-, en el terreno profesional como colaborador de 'TardeAR', y más unido que nunca a Carmen Borrego, tras haber solucionado sus diferencias.

Y lo ha puesto de manifiesto una vez más soplando las velas en una cena íntima junto a su novia, su madre -acompañada por su marido José Carlos Bernal- y un grupo de amigos íntimos en uno de los restaurantes más exclusivos de la capital.

Tras varias horas en el interior del local, José María posaba ante las cámaras con su mejor sonrisa abrazado a las dos mujeres de su vida, María y Carmen, que en esta ocasión tomaba la palabra para aclarar las significativas ausencias que ha habido en el cumpleaños de su hijo.

Y es que después de celebrar en familia el pasado domingo que Marc -fruto de la relación de José María con Paola Olmedo- cumplía dos añitos, en esta ocasión ni la hija de la colaboradora, Carmen Rosa Almoguera, ni su hermana Terelu Campos, acudían a la cita, así como tampoco Alejandra Rubio ni Carlo Costanzia, que también se perdieron el cumpleaños del pequeño desatando los rumores de mala relación entre los primos.

Nada más lejos de la realidad, como ha asegurado Carmen con una sonrisa ante la atenta mirada de su hijo, revelando los motivos de las tres importantes ausencias en la celebración de José María: "Terelu no ha podido venir porque está en 'Supervivientes' (al coincidir la cena con la gala del reality). Mi hija está trabajando, está de guardia. Ella es abogada, a ella le ha tocado guardia. Y Alejandra, el peque y bueno... No ha pasado nada, ¿eh? Cuidado. Ha tenido un pequeño problemilla con un animal que tiene. Y lo ha pasado mal. Un día malillo para la pobre, pero está todo solucionado" ha revelado, haciendo referencia a que uno de los gatitos de la influencer ha fallecido este jueves.

"Pero nada, a disfrutarlo en familia. Hombre, es que siempre el cumpleaños de un hijo es emotivo. Esta unión familiar la ha habido siempre. Que haya habido un problema puntual no implica que yo he celebrado todos los cumpleaños de mi hijo. Maravilla, como tiene que ser. Todas las familias tienen problemas, no solo nosotros" ha añadido emocionada, dejando claro que su polémica está más que olvidada.

Aunque ha preferido no desvelar todos los regalos que le ha hecho a José María, sí nos ha contado que uno de los detalles ha sido "un bañador igual al padre, igual que al niño", que espera verles puesto este verano. "Intentaremos disfrutarlo al máximo y todo lo que podamos en familia. Ellos tienen que tener su espacio, que es su primer verano juntos" ha apuntado en referencia a que dará su espacio a su hijo y a María 'La Jerezana' para que disfruten de sus primeras vacaciones estivales. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!