Carmen Borrego zanja la polémica con Alejandra Rubio: “No tengo ningún problema con nadie de mi familia”

MADRID, 15 May. (CHANCE) -

Tras los recientes cruces de declaraciones entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio, la colaboradora ha querido dar carpetazo definitivo a la polémica familiar que la ha colocado en el centro mediático en los últimos días. Aunque la actitud de su sobrina le ha sorprendido, la hija de María Teresa Campos ha optado por el tono conciliador y asegura que todo está en calma.

"No, de verdad, es que no voy a seguir con el tema constantemente. No tengo ningún problema con nadie de mi familia, gracias a Dios, y es lo único que te puedo decir", ha respondido con firmeza, dejando claro que no piensa alimentar más la controversia. Según ella, "está todo solucionado", aunque reconoce que, como es lógico, "si molestan" ciertas actitudes o comentarios, "¿a quién no le pillan en un renuncio?"

Borrego resta importancia a las palabras de Alejandra y prefiere pasar página: "No es una cosa que haya dicho públicamente, lo ha dicho en un calentón. Y se acabó. Es que no le demos más vueltas al puchero".

Además, Carmen ha querido matizar que nunca pretendió reprender a su sobrina: "¿Qué tirón de orejas le he dado? Es que de todo queréis sacar algo. Mi intención no era darle ningún tirón de orejas. Mi intención es aclarar que ella es libre, pero que muchas veces hay que ser cautos. Nada más".

La colaboradora insiste en que no existe ningún conflicto real entre ellas y recalca que, aunque la joven cambie de opinión o dé exclusivas, eso no afecta su vínculo personal: "No tengo ningún problema con Alejandra. El problema es que, diga lo que diga, os agarráis a una coma para tirar".

Finalmente, y con su característico sentido del humor, Carmen despide la conversación con naturalidad al hablar de su aniversario: "Comiendo".