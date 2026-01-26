Carmen Lomana, tajante contra Iñaki Urdangarin: "En su casa y callado estaría muchísimo mejor"

Carmen Lomana llega al Teatro Real para asistir al estreno de la ópera 'Ariadna y Barbazul', a 26 de enero de 2026, en Madrid (España) - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 26 Ene. (CHANCE) -

Siempre muy crítica con los temas de actualidad, en esta ocasión Carmen Lomana también se ha pronunciado sobre la polémica publicación del libro de Iñaki Urdangarin que verá la luz el próximo 12 de febrero. "Me parece que ese, en su casa y callado, estaría muchísimo mejor" sentenciaba rotunda Carmen en su llegada al Teatro Real cuando le preguntaban sobre este tema.

Completamente en desacuerdo con el ex Duque de Palma en su decisión de publicar un libro sobre su vida y su relación con la Familia Real, Carmen deja muy claro que Iñaki no está en condiciones de hablar de nada tras su implicación en el Caso Noos. "Creo que este es un horror, en mi opinión, pero como no quiero hablar porque soy la única que digo las cosas que pienso y creo que está asesorando empresas, podría asesorar cómo pegar un braguetazo y forrarse y meter a la familia real en un lío" añadió muy clara al respecto. Aunque todo apunta a que Iñaki dejará en buen lugar a su ex mujer, la infanta Cristina, Carmen no cree que deba hablar de la madre de sus hijos: "No me hagáis hablar, pues eso, si está tan feliz, cállate. ¿Por qué no te callas? como diría tu suegro".

También muy al tanto del complicado momento que vive Julio Iglesias tras las graves acusaciones que ha sufrido por parte de unas ex trabajadores, Carmen prefiere no posicionarse públicamente como sí que ha hecho Ana Obregón. "Sus razones tendrá. Yo no las tengo" dejó muy claro cuando le preguntaron por él.