Cayetana Guillén Cuervo se rinde y toma una tajante decisión tras su polémica con Amaia Montero

MADRID, 13 May. (CHANCE) -

Expectación máxima ante la reaparición pública de Cayetana Guillén Cuervo este lunes en la tercera edición de los Premios Talía de las Artes Escénicas tras su polémica con Amaia Montero. Fue el pasado 21 de abril cuando la actriz, inconscientemente, confirmaba el regreso de la cantante a 'La Oreja de Van Gogh' dando por hecho que era una noticia que ya se sabía: "Yo lo sabía hace mucho, pero ella me pidió por favor que no lo dijera a nadie por su ahijado, que sabéis que es la madrina de mi hijo Leo y claro, yo no lo dije a nadie" confesaba con una sonrisa, revelando la ilusión y la cautela de la donostiarra ante su vuelta al grupo que la lanzó al estrellato 20 años después.

Unas declaraciones que causaban un gran revuelo y tras las que, implacable, la 'reina del pop' dejaba de seguir en redes sociales a su íntima amiga, que desolada se veía obligada a emitir un comunicado pidiendo perdón por su 'lapsus'. "Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella, respondí ilusionada, recordando una conversación entre amigas en la que expresó con cariño su deseo de volver a la música, pidiéndome que no trascendiera, porque no sabía ni cuándo ni cómo. Mi respuesta a la prensa fue desde la inocencia, la ilusión y el amor que siento por ella. Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación", se disculpaba.

Alejada del foco mediático y centrada en su salud mental y en su regreso a la música, Amaia no se ha pronunciado hasta el momento sobre este tema, aunque sí lanzaba un dardo a Cayetana hace unos días al dedicar un bonito mensaje en Instagram a Gonzalo Miró -con el que tuvo una relación entre 2009 y 2011, y con el que mantiene una gran amistad desde entonces- para agradecerle públicamente su lealtad: "Qué suerte, qué gran suerte tengo de tenerte como amigo. Siempre cuidándome, protegiéndome sin fallarme nunca" escribía con una imagen de ambos, que para muchos ha sido una indirecta a la actriz.

En medio de esta polémica, Cayetana, directora de la Academia de las Artes Escénicas, ha reaparecido intentando mostrar su mejor sonrisa ante las cámaras en la Gala de los Premios Talía celebrada en el Teatro Fernán Gómez este lunes. Arropada por Antonio Banderas -premio de honor de esta edición-, por su madre Gemma Cuervo, y por sus hermanos Fernando y Natalia Guillén Cuervo, la actriz no ha sido capaz de disimular su tristeza y ha revelado la decisión que ha tomado respecto a Amaia.

"No voy a contestar. Perdón ¿eh? No os lo toméis a mal, entiendo perfectamente que lo preguntes, pero siempre he sido muy cauta y voy a seguir siéndolo" ha asegurado tajante al ser preguntada cómo se encuentra y en qué punto está su amistad con la cantante.

"Yo estoy hoy súper contenta con los premios y voy a ver si me sale todo bien y muchas gracias por venir chicos. Gracias, gracias a vosotros. Yo lo entiendo sí, no pasa nada, no pasa nada. Mira mi vestido de Lola Casademunt, por favor. El vestido, vamos a hablar del vestido de Lola Casademunt, que tiene un poquito de transparencia y un miriñaque" ha zanjado, dejando claro que no piensa pronunciarse sobre este tema.