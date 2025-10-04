Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se dan el 'Sí, quiero' en Sevilla

MADRID, 4 Oct. (CHANCE) -

Ha llegado el día. Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se han dado el ‘Sí, quiero’ en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, de Sevilla, rodeados por todos los seres queridos que no han querido perderse este emotivo día para toda la Familia Alba.

La ceremonia religiosa ha comenzado a las 13:30h del mediodía en el Santuario de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias Coronada, un sitio de lo más especial para Cayetano ya que allí reposan parte de las cenizas de su madre.

Ha sido el párroco Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp quien ha oficiado la ceremonia religiosa, muy cercano a la familia porque también estuvo presente en la boda de Doña Cayetana con Alfonso Diez o en la de los hermanos Fernando y Carlos Fitz-James Stuart.

El hijo de la Duquesa de Alba ha llegado del brazo de su hija Amina, quien ha ejercido de madrina, vistiendo de nuevo el uniforme de maestrante de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, como hizo en su boda con Genoveva Casanova.

Por su parte, una Bárbara radiante de blanco aparecía del brazo de su padre, el empresario libanés, Bachar Mirjan, en coche de caballos luciendo un impresionante vestido de novia de Navascués.

Una ceremonia a la que han asistido grandes rosotros conocidos de nuestro país como Bertín Osborne, Paloma Segrelles, Carmen Lomana, Susanna Griso, Jaime Martínez-Bordiú, Begoña Villacís y su pareja Juan Cañada, Olivia de Borbón y Julián Porras o Hubertus von Hohenlohe y Simona Gandolfi entre otros.